Buoni propositi per il nuovo anno: le offerte per la cura della propria auto

L’inizio di un nuovo anno è spesso il momento ideale per pianificare attività e scelte destinate a migliorare la qualità della propria vita. Per chi vuole intervenire anche sulla cura dell’automobile (troppo spesso bistrattata o trascurata nonostante vi passiamo moltissime ore della giornata), ci sono delle offerte di accessori e strumenti che si rivelano particolarmente utili a questo scopo. Vediamo quali sono e perché acquistarli.

Tecnologia e praticità per la manutenzione quotidiana

Quando parliamo di cura e attenzione allo stato di salute di una vettura non facciamo riferimento solo all’assenza di rumori o che la macchina parta a ogni avviamento. A questo scopo lo scanner Launch Creader 300, in offerta a meno di 60€, è uno strumento utilissimo perché permette di monitorare i parametri vitali del motore in tempo reale. Questo strumento è in grado di leggere e cancellare i codici di errore memorizzati nella centralina, offrendo una panoramica chiara su quello che accade nell’auto ogni volta che la utilizziamo.

È sufficiente collegarlo alla presa OBD2 presente in ogni veicolo e utilizzare il pratico menu completamente in italiano per tenere sotto controllo l’auto e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Parallelamente alla meccanica, l’igiene dell’abitacolo richiede soluzioni pratiche ed efficienti che supportino realmente i buoni propositi. Un’aspirapolvere portatile ricaricabile, come quello in offerta su eBay a meno di 30€, con forza aspirante di 6000 Pa risulta fondamentale per rimuovere cenere, residui organici e polveri sottili dai punti meno accessibili, come le guide dei sedili o i vani portaoggetti.

Dotato di filtro HEPA lavabile e ricarica USB, garantisce circa venti minuti di autonomia, sufficienti per una pulizia profonda che migliori la qualità dell’aria interna e permetta di evitare accumuli di polvere, residui e sporcizia.

Curare la propria auto significa non solo evitare che si guasti o che resti pulita, ma anche che nell’abitacolo sia sempre tutto in ordine. Soprattutto per chi viaggia quotidianamente con dei bambini, ritrovarsi con i sedili pieni di giochi, fumetti, bottigliette e altro è la normalità. Con un organizer multifunzione si può risolvere definitivamente il problema.

Su eBay è in vendita a poco più di 50€ un pratico organizer da agganciare sul retro dei sedili anteriori. Realizzati in tessuto Oxford impermeabile, questi organizer non solo proteggono gli schienali dalle impronte delle scarpe, ma integrano vassoi ripiegabili capaci di reggere fino a 10 kg, trasformando la zona passeggeri in uno spazio ordinato. L’installazione rapida tramite fibbie regolabili assicura che ogni oggetto, dal tablet alla borraccia, resti saldamente in posizione durante la marcia.