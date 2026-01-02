Auto cinesi, Chery nel 2025 ha esportato nel mondo oltre 1,3 milioni di vetture

Nel 2025 Chery ha centrato due traguardi storici che confermano la sua leadership tra i costruttori cinesi. Quest’estate è diventata la prima casa automobilistica cinese a superare i 5 milioni di veicoli esportati nella propria storia. Dopo quel traguardo Chery ha chiuso il 2025 con un altro record: oltre 1,3 milioni di unità esportate in dodici mesi. Si tratta di circa un’auto spedita all’estero ogni ventitré secondi. Due risultati che raccontano la forza di un gruppo in costante crescita sui mercati internazionali. Numeri importanti che confermano la forza di Chery e che esalta ulteriormente anche il lavoro di BYD, l’altro grande marchio cinese che si sta progressivamente avvicinando a Chery.

I modelli più apprezzati all’estero

I risultati maturati lo scorso anno hanno permesso a Chery di raggiungere quota 1.344.020 di veicoli spediti all’estero su un totale di oltre 2,8 milioni venduti globalmente. Si tratta di un incremento del 17,4% rispetto all’anno precedente e conferma il ruolo del marchio come primo esportatore cinese di auto passeggeri per il ventitreesimo anno consecutivo.

La portata del risultato è ulteriormente sottolineata da un altro traguardo storico. Per la prima volta nella sua storia, Chery ha superato le 140.000 unità esportate in un solo mese. A permettere questi risultati c’è anche il consolidamento di una rete commerciale internazionale che si estende su mercati di ogni tipo, dall’Asia sud-orientale all’Europa meridionale (Italia compresa), fino al Sud America e alla Russia.

Il marchio principale Chery si è confermato il pilastro del gruppo, con 1.700.940 veicoli venduti nel 2025. Tra i modelli più rappresentativi, la Tiggo 8 ha mantenuto la leadership come SUV cinese con motore endotermico più venduto della sua categoria per il nono anno consecutivo. Buoni risultati sono arrivati anche dalla berlina Arrizo 8, che ha superato le 10.000 unità mensili per sedici mesi consecutivi e ha chiuso l’anno con oltre 450.000 esemplari complessivi venduti.

Numeri in crescita anche per gli altri marchi del gruppo con Exeed, il marchio premium orientato verso i modelli ibridi plug-in, che ha venduto 120.369 unità. Tra i modelli maggiormente di successo c’è la Yaoguang C-DM, un SUV ibrido venduto in più di diciannove Paesi, che ha raggiunto le prime posizioni nelle classifiche di vendita in mercati europei come Spagna e Italia.

Con oltre 622.000 veicoli venduti, Jetour si conferma uno dei marchi più popolari all’interno del gruppo. Il SUV X70 ha superato complessivamente il milione di unità vendute in sette anni, mentre il Traveler ha già superato le 400.000 consegne globali.

Sul fronte dell’elettrico il marchio iCaur (conosciuto in Cina come iCar) ha chiuso l’anno con quasi 97.000 unità vendute. I suoi veicoli, venduti all’estero anche con il marchio Jaecoo, sono già presenti in mercati come Thailandia, Malesia e Russia. Tra i modelli più diffusi, l’iCar 03 che viene esportato come Jaecoo 6.

Infine, il brand Luxeed, sviluppato in collaborazione con Huawei, ha raggiunto le 90.493 unità vendute. Grazie all’introduzione delle versioni aggiornate dei modelli R7 e S7, Luxeed ha registrato oltre 10.000 consegne mensili nei tre mesi finali dell’anno, confermando il suo posizionamento tra i modelli elettrici di fascia alta.