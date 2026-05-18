Itala 35: un SUV premium segna il ritorno dello storico marchio

Massimo Di Risio, dopo il successo commerciale ottenuto con il Gruppo DR, ha avuto l’ennesimo colpo di genio. Itala vanta una storia di tutto rispetto nel panorama italiano delle quattro ruote, essendo stata fondata nel 1903. Prese vita in una minuscola officina di via degli Artisti, per iniziativa di Matteo Ceirano, sotto la ragione sociale Ceirano Matteo & C. Vetture Marca Itala. La società in accomandita dopo poche settimane si trasferì in un fabbricato di via Petrarca, sulla riva sinistra del Po, non lontana dallo stabilimento FIAT di corso Dante.

Per due decenni nel ‘900 è stata la seconda fabbrica italiana per volume produttivo, riuscendo a esportare i suoi prodotti anche all’estero. Persino capi di Stato e importanti personalità dell’epoca viaggiavano a bordo dei veicoli Itala. Di Risio ha trovato il modo di rivitalizzare l’iconico marchio con il lancio del SUV chiamato 35, svelato al MAUTO di Torino come primo modello del programma Historic Italian Brands.

Molto più di un’operazione nostalgia

L’idea di Di Risio potrebbe risultare vincente e riguardare anche O.S.C.A., storico marchio creato dai fratelli Maserati, offrendo la sua strategia consolidata nel tempo con DR con lo sviluppo tecnico italiano. La nuova Itala 35 mira a riportare in auge la tradizione tricolore e verrà assemblata nei nuovi impianti Fabbrica Italia in Molise. Le prime consegne partiranno da settembre 2026.

Il SUV punta sull’eleganza, alternando linee sinuose a spigoli accattivanti. Il nome è un richiamo alla leggendaria Itala 35/45 HP, vettura protagonista della sfida Pechino-Parigi del 1907, conquistata dal principe Scipione Borghese. Unendo lo stile retrò a proporzioni moderne, il SUV incarna al 100% l’idea imprenditoriale di Massimo Di Risio.

Le caratteristiche del SUV

La vettura, lunga 4,41 metri, larga 1,85 m e alta 1,60 m, vanta un frontale con una ampia calandra con inserti cromati e fari Full LED che seguono la linea della carrozzeria fino alla coda, conferendo armonia. Spigolosa anche la zona laterale, mentre il tetto panoramico è incorniciato da montanti nero lucido e spoiler posteriore coordinato, unendo alla perfezione l’effetto bicolor della carrozzeria.

Gli interni vantano materiali premium con sedili, pannelli porta e parte della plancia in pelle e Alcantara, con materiali selezionati. Spiccano due schermi digitali: uno da 7 pollici dedicato alla strumentazione e un display centrale da 10,25" per infotainment e connettività. Presente anche un sistema di illuminazione ambientale configurabile con diverse tonalità. Chi sceglierà la Itala 35 potrà fare affidamento su un’ampia personalizzazione con svariati colori, rivestimenti e finiture, oltre a vernici speciali.

Il motore è un 1.5 TGDI turbo benzina sviluppato sulla base della piattaforma tecnica del partner cinese GAC. Il SUV raggiunge una potenza di 170 CV, con 270 Nm di coppia massima, garantendo una accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e una top speed superiore a 190 km/h. Quanto beve? I consumi medi dichiarati si attestano sui 6,8 l/100 km.

Nella dotazione full optional non manca l’assistenza alla guida di Livello 2, inclusa la funzione di parcheggio completamente automatico. La nuova Itala 35 verrà proposta in Italia a un prezzo di partenza fissato a 35.000 euro. Sarà il primo di una serie di modelli in arrivo, tra cui l’Italia 56 e il top di gamma 61 con una potenza di 231 CV.