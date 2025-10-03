DR Stilnovo 5 e Stilnovo 6, nuove informazioni sui SUV benzina/GPL

Al Salone Auto Torino che si è svolto lo scorso weekend, il Gruppo DR ha presentato il suo nuovo marchio Stilnovo. I primi modelli che saranno lanciati sul mercato sono Stilnovo 5 e Stilnovo 6. Si tratta di due SUV che saranno proposti con una motorizzazione a benzina, anche nella versione a doppia alimentazione benzina/GPL. Saranno lanciati sul mercato tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 attraverso un network di vendita dedicato. Adesso, di questi modelli ne sappiamo un po’ di più in attesa di scoprire tra qualche mese tutte le loro caratteristiche e soprattutto i prezzi.

STILNOVO 5

Stilnovo 5 è un SUV che misura 4.330 mm lunghezza e 1.825 mm larghezza, con un passo di 2.600 mm. Forme massicce, con un frontale che si caratterizza per la presenza di un’ampia griglia e fari a LED dalle forme sottili. All’interno dell’abitacolo, dietro al volante multifunzione troviamo il pannello della strumentazione digitale e ovviamente non manca nemmeno un sistema infotainment. Sotto al cofano è presente un motore 4 cilindri di 1,4 litri turbo ad iniezione diretta in grado di erogare 116 kW (157 CV) abbinato ad un cambio automatico. Motore che sarà disponibile anche nella versione bifuel benzina/GPL. La trazione è anteriore. Le prestazioni? Al momento sappiamo che la velocità massima raggiunge i 188 km/h. Il listino non è ancora noto.

STILNOVO 6

Stilnovo 6 è più grande, sempre un SUV e misura 4.515 mm lunghezza e 1.865 mm larghezza, con un passo di 2.656 mm. Anche in questo caso, il frontale propone una griglia di ampie dimensioni con in più fari sottili dalle forme allungate. La lunghezza e il passo superiori a Stilnovo 5 dovrebbero garantire più spazio all’interno dell’abitacolo e una maggiore capacità di carico. Ne capiremo di più quando arriveranno le complete schede tecniche. Sotto la cofano troviamo invece, un 4 cilindri turbo ad iniezione diretta di 1,5 litri in grado di erogare 133 kW (180 CV), sempre abbinato ad una trasmissione automatica. La trazione è solo anteriore. Le prestazioni? La velocità massima del SUV raggiunge i 190 km/h. Anche questo modello sarà disponibile in versione bifuel.

Non rimane, quindi, che attendere tutti i completi dettagli ed i listini ufficiali di queste nuove proposte del Gruppo DR per il mercato italiano.