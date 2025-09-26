DR lancia un nuovo marchio: ecco Stilnovo. Tante novità al Salone Auto Torino

DR Automobiles ha scelto il Salone Auto Torino per portare al debutto il nuovo marchio “Stilnovo” con i due primi modelli: 5 Stilnovo e 6 Stilnovo. Si tratta di due SUV di 4,3 metri e 4,5 metri, spinti rispettivamente da un motore 1.4 Turbo benzina da 157 CV e da un 1.5 Turbo benzina da 180 CV, entrambi disponibili con la doppia alimentazione benzina/GPL. Arriveranno sul mercato italiano tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026 e saranno commercializzati da un network di vendita dedicato.

Stilnovo entro quindi a far parte della galassia dei marchi del Gruppo DR, pensati per offrire diverse tipologie di vetture in grado di poter accontentare le diverse esigenze dei clienti. Maggiori informazioni sui due nuovi modelli Stilnovo saranno comunicate più avanti.

LE ALTRE NOVITÀ

Il palcoscenico del Saone Auto Torino è stato scelto da DR anche per presentare ulteriori novità tra cui la DR Collection 5 Full Hybird che va ad arricchire la nuova linea Collection di DR, di cui fanno parte anche la DR3, DR6 e DR7. Si tratta del primo modello Full Hybrid che il Gruppo DR commercializza. Per il momento sappiamo che il powertrain sarà composto da un motore benzina di 1,5 litri da 70 kW abbinato ad un’unità elettrica con una potenza massima di 150 kW. C’è poi una trasmissione DHT (Dedicated Hybrid Transmission).

Non è finita perché per il marchio EVO arriva la nuova EV 7 Kairos. Si tratta di un SUV di 4,6 metri, con motore turbo benzina da 174 CV (disponibile anche benzina/GPL), abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. La dotazione di serie di questo nuovo SUV comprende, tra le atre cose, Cerchi in Lega da 19 pollici, Vetri privacy, Tetto panoramico apribile elettricamente, Clima automatico, Sedili sportivi in ecopelle, Doppio Schermo da 12,3 pollici con display infotainment touch, Apple CarPlay e Android Auto Wireless, Bluetooth, Gruppi ottici anteriori e posteriori a LED, Sensori di parcheggio, Telecamera 360 gradi e un completo pacchetto ADAS .

Al Salone Auto Torino si potrà vedere anche la nuova Tiger Eight, un SUV di 4,74 metri, spinto da un motore 1.5 Turbo benzina ad iniezione diretta, abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti, che eroga 177 CV. Modello che si caratterizza per un frontale dotato di una grande calandra e i gruppi ottici superiori dalle forme sottili. A Torino è presente anche Birba, il quadriciclo elettrico di DR che dispone di un motore da 14 kW, una velocità massima di 90 km/h e un’autonomia di circa 182 km.



Nello stand DR Automobiles anche EVO 5, EVO 6, EVO Spazio, Tiger Six, ICH-X K2 e ICH-X K3.

