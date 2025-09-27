DR porta la nuova Tiger Eight al Salone Auto Torino: ecco le caratteristiche

Al Salone Auto Torino, il Gruppo DR ha portato diverse novità tra cui la nuova Tiger Eight, un SUV (già anticipato lo scorso anno) che va ad ampliare la gamma del suo marchio Tiger che oggi propone la Tiger Six. In attesa del suo debutto ufficiale sul mercato italiano, scopriamo qualcosa di più su questo nuovo modello.

DIMESIONI ED INTERNI

Nuova Tiger Eight misura 4.745 mm lunghezza x 1.892 mm larghezza x 1.715 mm altezza, con un passo 2.800 mm. Le forme sono massicce e al livello estetico, il frontale si caratterizza per la presenza di una grande calandra e di gruppi ottici superiori dalle forme sottili e allungate. Di profilo possiamo osservare la presenza delle maniglie delle portiere a scomparsa, mentre al posteriore troviamo gruppi ottici a sviluppo orizzontale e al centro del portellone il lettering TIGER. Il SUV propone cerchi in lega da 18 a 21 pollici.

Salendo a bordo, gli interni presentano uno stile minimalista come piace oggi, con la presenza di comandi fisici ridotta al minimo. Sulla plancia è stato collocato un ampio pannello al cui interno troviamo il quadro strumenti digitale da 7 pollici e il display da 12,3 pollici del sistema infotainment vero e proprio. Sul tunnel centrale troviamo invece il selettore della trasmissione e la dotazione include pure, tra le altre cose, il pad per la ricarica wireless degli smartphone e l’illuminazione ambientale. Inoltre Tiger Eight offre un ampio tetto panoramico in vetro che permette di esaltare lo spazio all’interno dell’abitacolo.

MOTORE

Sotto al cofano è presente unin grado di erogaredi coppia. Tiger Eight si può avere anche con la doppia alimentazione. Con il GPL, il motore erogadi coppia massima. Il tutto è abbinato ad un. Le prestazioni? Viene dichiarata una velocità massima di. Consumi pari a 7,8 litri per 10 km con la benzina e 10,33 litri per 100 km con il GPL. Emissioni di CO2 pari a 180 g/km di CO2 alimentato con la benzina e 178 g/km di CO2 con il GPL. Peso in ordine di marcia: 1.700 kg.Sul fronte della sicurezza, il nuovo SUV di DR, Tiger Eight propone un pacchetto ditra cui il sistema di sicurezza attiva per evitare collisioni frontali e laterali e quello di parcheggio automatico. Presente anche il cruise control adattivo.