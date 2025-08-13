DR Automobiles, svolta produttiva: accordo per rilevare una fabbrica ad Anagni

DR Automobiles guarda al futuro e punta a voler crescere ancora, andando oltre la sua storica sede a Macchia d’Isernia. Infatti, il Gruppo intende ampliare la sua struttura produttiva per estendere rapidamente la sua presenza sul mercato. La dimostrazione che DR punta in alto arriva da un comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Cosa leggiamo? Che l’azienda ha partecipato al tavolo di crisi del Gruppo Saxa, azienda italiana attiva nella produzione di piastrelle in gres porcellanato. A quanto pare, Saxa ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la vendita al Gruppo DR Automobiles delle attività dello stabilimento di Anagni, in provincia di Frosinone. L’operazione prevede la nascita di Jarama srl, una newco partecipata al 100% da DR Automobiles che ristrutturerà il sito di Anagni dove verranno assemblate autovetture. Nell’operazione DR ha acquisito tutti i 67 lavoratori di Saxa Gres – Anagni in seguito alla cessione del ramo d’azienda con la possibilità di ulteriori nuove assunzioni.

SI PRODURANNO AUTO

Il passaggio importante è quando si parla che il sito di Anagni sarà ristrutturato per arrivare a produrre autovetture. Dunque, qui in futuro il Gruppo DR andrà a costruire le sue auto. I dettagli del piano industriale della casa automobilistica ancora non sono del tutto chiari. Tuttavia, pare che non dovremo attendere troppo per scoprirli dato che il Ministero si è impegnato a riconvocare le parti nel mese di settembre. Tra un mesetto, dunque, ne sapremo di più. Le cronache locali riportano alcune voci tra cui un investimento del valore di alcune decine di milioni di euro (50 milioni). Inoltre, si specula che DR possa andare oltre al semplice completamente dei veicoli pre-assemblati in Cina, arrivando a produrli direttamente da zero nel nuovo impianto. Sarà davvero così? Lo scopriremo a settembre ma pare evidente che il Gruppo DR Automobiles con questo nuovo investimento voglia fare un grande salto di qualità.