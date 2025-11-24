Nuove DR 5 e DR 5 Collection: caratteristiche e prezzi dei SUV di DR Automobiles

DR Automobiles continua ad ampliare l’offerta delle sue vetture, annunciando i prezzi delle nuove DR 5 e DR 5 Collection. Di questi nuovi SUV avevamo già parlato in passato e adesso conosciamo i listini. Modelli che vanno a posizionarsi appena sotto la DR 5.0.

DR5 E DR5 COLLECTION

DR 5 misura 4.318 mm lunghezza x 1.831 mm larghezza x 1.662 mm altezza, con un passo di 2.610 mm. Il SUV si caratterizza per la presenza di un’ampia griglia, il logo DR all’inizio del cofano motore in posizione centrale e per fari dalle forme allungate. L’abitacolo presenta invece uno stile minimalista, con una plancia dominata da un ampio pannello da 26 pollici al cui interno sono presenti i display della strumentazione e del sistema infotainment vero e proprio. Il volante è a 3 razze e non manca nemmeno una dotazione di sistemi ADAS completa. Tutto è di serie, l’unica opzione a diposizione riguarda la colorazione della carrozzeria. Ci sono le luci diurne e i fari anteriori a LED, la retrocamera, i sensori di parcheggio posteriori, il climatizzatore automatico, due prese USB anteriori e una posteriore, accesso keyless e tanto altro.

DR 5 Collection si differenzia essenzialmente per un wrapping della carrozzeria disponibile in 6 colori esclusivi. Inoltre, questo modello presenta alcune differenze estetiche al livello del frontale e per cerchi in lega dal design dedicato.

MOTORE 1.5 LITRI

In tutti i casi sotto al cofano troviamo sempre il medesimo motore e cioè un 4 cilindri aspirato d 1,5 litri da 95 CV e 130 Nm di coppia abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti o ad una trasmissione automatica. La velocità massima è di 143 km/h. Tale motore è disponibile anche con alimentazione bifuel a GPL. In questo caso le specifiche parlano di una potenza di 88 CV e 124 Nm di coppia. Consumi WLTP? 7,6 l/100 km con la benzina e 9,5 l/100 km con il GPL. Emissioni pari a 172 g/km di CO2 utilizzando la benzina e 160 g/km di CO2 con il GPL.

PREZZI

Quanto costano DR 5 e DR 5 Collection? Si parte da 19.900 euro per la DR5 benzina e da 20.900 euro per la DR5 Collection benzina.