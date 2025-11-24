Cerca

Nuove DR 5 e DR 5 Collection: caratteristiche e prezzi dei SUV di DR Automobiles

DR Automobiles ha comunicati i prezzi delle nuove DR 5 e DR 5 Collection; si tratta di due SUV benzina offerti anche in versione GPL

Nuove DR 5 e DR 5 Collection: caratteristiche e prezzi dei SUV di DR Automobiles
Vai ai commenti
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 24 nov 2025

DR Automobiles continua ad ampliare l’offerta delle sue vetture, annunciando i prezzi delle nuove DR 5 e DR 5 Collection. Di questi nuovi SUV avevamo già parlato in passato e adesso conosciamo i listini. Modelli che vanno a posizionarsi appena sotto la DR 5.0.

DR5 E DR5 COLLECTION

ingrandisci immagine

DR 5 misura 4.318 mm lunghezza x 1.831 mm larghezza x 1.662 mm altezza, con un passo di 2.610 mm. Il SUV si caratterizza per la presenza di un’ampia griglia, il logo DR all’inizio del cofano motore in posizione centrale e per fari dalle forme allungate. L’abitacolo presenta invece uno stile minimalista, con una plancia dominata da un ampio pannello da 26 pollici al cui interno sono presenti i display della strumentazione e del sistema infotainment vero e proprio. Il volante è a 3 razze e non manca nemmeno una dotazione di sistemi ADAS completa. Tutto è di serie, l’unica opzione a diposizione riguarda la colorazione della carrozzeria. Ci sono le luci diurne e i fari anteriori a LED, la retrocamera, i sensori di parcheggio posteriori, il climatizzatore automatico, due prese USB anteriori e una posteriore, accesso keyless e tanto altro.

ingrandisci immagine

DR 5 Collection si differenzia essenzialmente per un wrapping della carrozzeria disponibile in 6 colori esclusivi. Inoltre, questo modello presenta alcune differenze estetiche al livello del frontale e per cerchi in lega dal design dedicato.

MOTORE 1.5 LITRI

ingrandisci immagine

In tutti i casi sotto al cofano troviamo sempre il medesimo motore e cioè un 4 cilindri aspirato d 1,5 litri da 95 CV e 130 Nm di coppia abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti o ad una trasmissione automatica. La velocità massima è di 143 km/h. Tale motore è disponibile anche con alimentazione bifuel a GPL. In questo caso le specifiche parlano di una potenza di 88 CV e 124 Nm di coppia. Consumi WLTP? 7,6 l/100 km con la benzina e 9,5 l/100 km con il GPL. Emissioni pari a 172 g/km di CO2 utilizzando la benzina e 160 g/km di CO2 con il GPL.

PREZZI

ingrandisci immagine

Quanto costano DR 5 e DR 5 Collection? Si parte da 19.900 euro per la DR5 benzina e da 20.900 euro per la DR5 Collection benzina.

  • DR 5 1.5: 19.900 euro
  • DR 5 1.5 GPL: 21.900 euro
  • DR 5 1.5 Collection: 20.900 euro
  • DR 5 1.5 Collection GPL: 22.900 euro

Ti potrebbe interessare:
51
DR lancia un nuovo marchio: ecco Stilnovo. Tante novità al Salone Auto Torino
Mercato Auto
22
DR Automobiles punta su Macchia d’Isernia con un investimento da 70 milioni di euro
Mercato
21
DR Automobiles, svolta produttiva: accordo per rilevare una fabbrica ad Anagni
Mercato
DR: Sportequipe, Tiger e ICH-X. Tante novità a Barcellona e al Dealer Day di Verona
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.