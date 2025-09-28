Sportequipe 8 GT, la nuova ammiraglia debutta al Salone Auto Torino: le caratteristiche

Al Salone Auto Torino sono state presentate diverse interessanti novità. Il Gruppo DR, in particolare, ha svelato il suo nuovo marchio Stilnovo e ha portato alcuni nuovi modelli già visti in precedenza ma che, adesso, stanno per arrivare sul nostro mercato. Tra questi c’è la nuova Sportequipe 8 GT, già presente al Salone di Barcellona e al Dealer Day di Verona ma solo per gli addetti ai lavori. Si tratta della nuova ammiraglia della gamma Sportequipe.

ESTERNI ED INTERNI

Il SUV misura 4.710 mm lunghezza x 1.955 mm larghezza x 1.705 mm altezza, con un passo di 2.800 mm. Forme massicce, con un frontale caratterizzato dalla presenza di un’ampia griglia e di fari dalle forme sottili che permettono di rendere il look più sportiveggiante. Sopra la griglia troviamo il lettering SPORTEQUIPE. Di profilo possiamo notare la presenza delle maniglie delle portiere a comparsa e la linea del tetto che termina con uno spoiler che integra la terza luce di stop. Dietro, invece, oltre ai gruppi ottici che replicano la stessa firma luminosa del frontale, vediamo 4 terminali di scarico ed un diffusore.

Salendo all’interno dell’abitacolo, dietro al volante multifunzione a 3 razze troviamo il pannello della strumentazione digitale da 12,3 pollici. Centralmente, invece, è stato collocato il display del sistema infotainment vero e proprio da 14,6 pollici. Sul tunnel centrale ci sono il pad per la ricarica wireless degli smartphone, il selettore della trasmissione e i portabicchieri. Sportequipe 8 GT offre tanto spazio all’interno dell’abitacolo con la possibilità di poter ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Non manca nemmeno un ampio tetto panoramico in vetro che esalta la sensazione di spazio a bordo.

MOTORE

Sotto al cofano troviamo un motorein grado di arrivare ad erogare. Velocità massima di. Consumi pari a 9 litri per 100 km con emissioni di 204 g/km di CO2 (WLTP). Questa unità sarà disponibile anche in. Alimentato a GPL, il motore eroga 177 CV e 258 Nm di coppia. Consumi in GPL pari a 11,7 litri per 100 km ed emissioni di 189 g/km di CO2. Il motore è abbinato ad un. Non manca nemmeno un completo pacchetto di sistemiche include, tra le altre cose, cruise control, Assistenza al mantenimento di corsia, Assistenza al cambio di corsia, Avviso di collisione frontale, Avviso superamento di corsia, Riconoscimento dei segnali stradali, Monitoraggio dell’angolo cieco ed altro.