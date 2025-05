DR: Sportequipe, Tiger e ICH-X. Tante novità a Barcellona e al Dealer Day di Verona

Il Gruppo DR in questi giorni è stato protagonista al Salone di Barcellona e al Dealer Day di Verona dove ha presentato le sue ultime novità, facendo conoscere più da vicino gli ultimi modelli dei suoi marchi.

OBIETTIVO: CRESCERE IN SPAGNA

La casa automobilistica punta molto sul mercato spagnolo dove ha già lanciato il suo marchio EVO. Adesso, DR porta su questo mercato tutta la sua gamma di marchi. DR, Tiger, Sportequipe, ICH-X e Birba si uniranno quindi ad EVO. L’obiettivo è quello di crescere rapidamente ed ottenere un risultato simile a quello italiano. Tutti i modelli che DR porterà sul mercato della Spagna potranno contare sul sistema di alimentazione Thermohybrid con GPL di fabbrica, il che consente in Spagna di ottenere la speciale ’"Etichetta ECO" per l’accesso nei centri urbani. Birba, invece, è un quadriciclo elettrico pensato per muoversi agilmente nei centri delle grandi città.

A Barcellona la casa automobilistica ha fatto debuttare DR International, la divisione del gruppo, con a capo Enrico Atanasio, che si occuperà dello sviluppo dei nuovi marchi in Spagna, per poi atterrare progressivamente in Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Grecia. Tra le novità di prodotto esposte al Salone di Barcellona c’è la nuova Sportequipe S8 GT, un SUV di 4,7 metri, 7 posti (5 nella versione Thermohybrid benzina/GPL), spinto da un 1.6 turbo da 186 CV.

DR AL DEALER DAY DI VERONA

Il Gruppo ha portato gli stessi marchi protagonisti in Spagna con in più Katay, brand dedicato ai veicoli commerciali che presto lancerà una gamma completamente rinnovata che includerà anche tre furgonati elettrici e tre cassonati benzina/GPL. Uno di questi è il Katay 28, esposto proprio a Verona. Tra le altre novità presenti al Dealer Day, la nuova Sportequipe S8 GT che affianca la Sportequipe 6 GT, oltre ai restyling di DR 6.0 in versione PHEV e Termohybird nello stand DR. Nello stand Tiger, le due Tiger Six ed Eight, due Birba in quello dedicato alla nuova microcar del Gruppo ed infine il K2 ed il K3 in quello ICH-X.