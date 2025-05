La nuova Volkswagen T-Roc arriva ad agosto e sarà anche ibrida

Il conto alla rovescia è iniziato e tra non molto Volkswagen porterà al debutto la seconda generazione della T-Roc, un modello di grande successo che presto sarà aggiornato per poter continuare a competere nel sempre più complesso mercato auto. I numeri parlano chiaro, il crossover è un best seller ma oggi con la concorrenza che corre sempre più velocemente, la T-Roc ha bisogno di rinnovarsi. La nuova generazione non introdurrà solamente un nuovo design ma pure diverse novità tecniche visto che sarà il primo modello Volkswagen ad adottare i nuovi powertrain Full Hybrid.

FULL HYBRID, PERCHÈ ADESSO?

Il marchio tedesco non ha mai proposto sulle sue vetture una motorizzazione simile. Fino ad ora, offriva solamente soluzioni Mild Hybrid o Plug-in. Inoltre, se le regole del Green Deal non cambieranno, tra 10 anni Volkswagen dovrà proporre solamente auto elettriche. Dunque, perché lanciare adesso il Full Hybrid? Lo spiega direttamente il CEO Thomas Schäfer ai colleghi di Autocar. Il motivo è prettamente commerciale visto che alcune regioni si stanno spostando sempre di più verso i modelli ibridi.

L’azienda sta sperimentando ora perché alcune regioni si stanno orientando verso gli HEV. Dovevamo farlo comunque, perché il Sud America ha bisogno di una motorizzazione HEV e la T-Roc è costruita in Sud America per il Sud America. È interessante notare che i veicoli ibridi ed elettrici (HEV) sono diventati un tema importante anche negli Stati Uniti. È una tecnologia che tutti dicevano non fosse più necessaria, ma ora, con il rallentamento dei veicoli a batteria (BEV) negli Stati Uniti, la bilancia si sta spostando verso gli HEV.

Tale motorizzazione troverà poi spazio anche su altri modelli del marchio tedesco ma solo dove avrà senso secondo il numero uno dell’azienda. Già sappiamo, ad esempio, che arriverà sulla Golf e poi pure sulla Tiguan. Le specifiche delle motorizzazioni Full Hybrid non sono ancora state svelate da Volkswagen. Tuttavia, secondo un passato rapporto di Autocar ci saranno due livelli di potenza: 204 CV e 272 CV. Si dovrebbe quindi trattare delle motorizzazioni Plug-in con una batteria più piccola. Ne sapremo ovviamente di più quando la nuova T-Roc 2025 sarà ufficialmente presentata.

DEBUTTO

Il nuovo crossover arriverà in estate, verosimilmente ad agosto quando sarà ufficialmente presentato. Il debutto pubblico si terrà poi poco dopo e cioè a settembre al Salone di Monaco dove Volkswagen presenterà anche il concept della ID.2X.

CRESCONO LE DIMENSIONI

Dell nuova Volkswagen T-Roc 2025 sappiamo già diverse cose. Crescerà leggermente di dimensioni per offrire maggiore spazio e comfort per i passeggeri. Poggerà sempre sulla piattaforma MQB Evo e il crossover potrà contare su di un look tutto nuovo. Da quanto si è visto fino ad ora grazie alle foto spia, il nuovo modello potrà contare su di un frontale ridisegnato e ispirato alla Tiguan, che vedrà la presenza di fari più affilati, uniti tra di loro da una sottile striscia luminosa interrotta al centro dal logo della casa automobilistica.