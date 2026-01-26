DR rafforza l’accordo con Chery che può debuttare direttamente in Italia col proprio marchio

DR Automobiles Groupe vuole continuare a crescere e ha annunciato una nuova partnership con Chery che andrà a rafforzare quella già in essere tra le due case automobilistiche. C’è però una novità molto importante che emerge da questa nuova intesa tra le due aziende. Novità che riguarda il costruttore cinese che potrà entrare in Italia direttamente ed in modo indipendente, attraverso una propria rete di concessionarie.

LA NUOVA PARTNERSHIP: ECCO I DETTAGLI

In base al nuovo accordo tra DR e Chery, il marchio cinese continuerà a fornire all’azienda italiana le sue vetture che poi saranno vendute con i marchi DR dopo che saranno personalizzate presso lo stabilimento di Macchia d’Isernia. E adesso arriva la novità più interessante. Infatti, si può leggere che “entrambe le società potranno esplorare, in modo autonomo ulteriori opportunità commerciali, anche all’interno del mercato italiano, con rispetto reciproco, trasparenza e leale concorrenza“. Tutto questo permetterà quindi a Chery di fare un ingresso sul mercato italiano in maniera indipendente “attraverso un portafoglio di modelli diversi ed una rete dedicata, che andrà realizzata“.

Chery, lo sappiamo, è già sul mercato italiano con alcuni dei suoi marchi tra cui Omoda & Jaecoo. Grazie a tale novità, Chery potrà affiancare direttamente i suoi marchi già presenti e quelli in arrivo come Lepas, sul nostro mercato. Una novità importante che dimostra come le case automobilistiche cinesi stiano accelerando la loro presenza nei vari Paesi del Vecchio Continente per ritagliarsi uno spazio sempre maggiore. A questo punto, vedremo quali saranno le prossime mosse dirette di Chery.

Tornando al DR Automobiles Groupe, nel 2025 ha immatricolato 34.286 veicoli chiudendo un anno da record. A permettere questo risultato i veicoli con alimentazione bi-fuel benzina/GPL, che rappresentano l’80% del totale. Chery anche nel 2025 è stato il principale esportatore di auto della Cina.