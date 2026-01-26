Citroen Picasso: e se in futuro tornasse la monovolume?

Citroen ELO ha fatto il suo debutto all’inizio di dicembre, un particolarissimo concept che mostra l’idea della casa automobilistica francese di una monovolume elettrica a 6 posti. Sebbene non ci siano ancora piani precisi per una versione di produzione del concept, la sua presentazione lascia presagire un’idea per riportare in auge il tradizionale monovolume. Citroen, del resto ha una lunga tradizione di queste vetture. Pensiamo, ad esempio, alla Picasso che è stata prodotta tra il 1999 e il 2012. Negli ultimi anni, il segmento delle monovolume è diventato molto di nicchia, sebbene ultimamente ci siano segnali di un rinnovato interesse. Parlando con i colleghi inglesi di Autocar, il responsabile del design dell’azienda, Pierre Leclercq, ha lasciato intendere che una rinascita potrebbe essere all’orizzonte.

Una volta sostituiti dai SUV, i monovolume sembravano una cosa vecchia, poco attraenti da guidare. Ma credo che ci sia un modo per renderli attraenti e desiderabili.

SE CI SARANNO FEEDBACK POSITIVI….

Alla domanda se Citroen abbia intenzione di far rivivere uno dei suoi modelli più popolari degli ultimi tempi, Leclercq ha risposto: “La rinascita di una Picasso cool: perché no?“. Parole che farebbero pensare ad un possibile ritorno futuro di una monovolume nella gamma Citroen. In ogni caso, come poi ha aggiunto il responsabile del design, qualsiasi decisione deve basarsi sulla fattibilità e che Citroen sta monitorando attentamente i feedback su ELO.

Le concept car sono importanti perché rappresentano un test. Se c’è molto riscontro positivo su questo concept e viene apprezzato, ci dà la forza di spingere il gruppo a realizzare qualcosa del genere. Quindi sono molto positivo e fiducioso di poter realizzare qualcosa del genere.

Insomma, Citroen sta guardando con rinnovato interesse verso le monovolume ma come al solito sarà molto importante il mercato. Se i feedback su ELO saranno postivi e se si noterà un rinnovato interesse verso le auto con forme di monovolume, allora Citroen potrebbe valutare un modello. Dunque, bisognerà attendere un po’ per capire se la Citroen Picasso tornerà in vita oppure no. Ma se dovesse essere riproposta, un modello simile vi interesserebbe?