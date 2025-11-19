DR 3 si aggiorna, ecco come cambia: tutte le novità. Prezzi da 17.900 euro

DR 3 si aggiorna e il nuovo modello del Gruppo DR Automobiles può essere già ordinato. Il restyling ha permesso di dare una rinfrescata a questo modello entry level del marchio molisano che, ricordiamo, deriva dalla Chery Tiggo 3x. Entriamo nei dettagli e scopriamo cosa cambia.

UN LOOK PIÙ MODERNO

Nuova DR 3 misura 4.200 mm lunghezza x 1.760 mm larghezza x 1.570 mm altezza, con un passo di 2.555 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 420 litri ma si può salire a 800 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Le novità della DR 3 2026 riguardano essenzialmente il frontale che è stato ridisegnato per rendere la vettura più moderna. Troviamo in particolare nuovi fari a LED dalle forme sottili, con una firma luminosa a pixel, e una mascherina rivista. Per il resto non ci sono ulteriori novità di rilievo, con una linea del posteriore che richiama le coupé. Salendo a bordo, invece, troviamo la strumentazione digitale e un sistema infotainment con display da 10,25 pollici. Non manca nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Per la gestione del climatizzatore sono presenti dei comodi comandi fisici.

MOTORE

Sotto al cofano della nuova DR 3 troviamo un motore 4 cilindri benzina di 1,5 litri di cilindrata, disponibile anche con alimentazione benzina/GPL. L’unità è in grado di erogare 116 CV e 135 Nm di coppia (114 CV la versione benzina/GPL), quanto basta per raggiungere una velocità massima di 175 km/h. La trazione è anteriore e il cambio è un manuale a 5 rapporti oppure si può scegliere un CVT. Consumi 7,4 l/100 km per il modello a benzina e 9,3 l/100 km quello GPL.

DOTAZIONI E PREZZI

La dotazione di serie della nuova DR 3 è completa. La vettura è proposta infatti in un unico allestimento Full Optional. L’unica personalizzazione riguarda la scelta del colore della carrozzeria. Troviamo, tra le altre cose, luce ambientale, volante rivestito di pelle, telecamera a 360 gradi, climatizzatore automatico, pad per la ricarica wireless degli smartphone e infotainment da 10,25 pollici.

In realtà, la nuova DR 3 è proposta anche nella versione “Collection" che a fronte di 1.000 euro in più propone una dotazione di serie ancora più ricca come nuovi cerchi in lega, telecamera posteriore ed altro. Dunque, quanto costa la nuova DR 3? Si parte da 17.900 euro. Ecco il completo listino.