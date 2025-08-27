DR Automobiles punta su Macchia d’Isernia con un investimento da 70 milioni di euro

DR Automobiles Group ha annunciato un piano di investimenti da 70 milioni di euro destinato al potenziamento dello stabilimento di Macchia d’Isernia, cuore produttivo del gruppo. L’intervento prevede la costruzione di nuovi impianti e l’assunzione di circa trecento addetti, con l’obiettivo di gestire direttamente in Molise i futuri modelli dei marchi che fanno parte del gruppo, tra cui DR, EVO, Sportequipe, ICH-X, Tiger e Birba.

La crescita di DR Automobiles

Oltre all’annuncio dell’investimento da 70 milioni di euro, DR ha avviato la riconversione dell’ex stabilimento Saxa Gres di Anagni, un sito che sorge in una posizione strategica grazie alla vicinanza con l’autostrada A1 e alla presenza di uno scalo ferroviario. Parte delle attività oggi svolte a Macchia d’Isernia sarà trasferita qui, mentre 67 ex lavoratori Saxa Gres saranno riassorbiti per sostenere le nuove linee produttive.

I risultati finanziari confermano la solidità della strategia. Nel primo semestre del 2025 il gruppo ha registrato un aumento dei ricavi del 41% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un segnale di crescita che spinge DR a guardare oltre i confini nazionali. L’azienda, infatti, ha tra i suoi obiettivi anche quello di rafforzare la propria presenza in Europa con un piano di espansione che interessa Spagna, Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Grecia attraverso l’apertura di nuovi concessionari e distributori diretti.

In Italia la quota di mercato di DR ha raggiunto il 2,56%, con una clientela composta prevalentemente da privati. A sostenere questo risultato contribuisce una rete commerciale capillare che conta oltre 412 showroom e più di 421 centri di assistenza. Il progetto di crescita di DR Automobiles non si limita all’investimento di 70 milioni di euro, in quanto l’azienda ha già anticipato un ulteriore piano strategico che verrà svelato nei prossimi mesi a conferma di un percorso di espansione che, almeno nelle intenzioni, non è destinato a fermarsi.