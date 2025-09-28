Insteroid e Ioniq 9: Hyundai al Salone di Torino con la sua visione elettrica
La concept car ispirata ai videogiochi debutta in Italia accanto alla nuova ammiraglia Hyundai.
Hyundai ha scelto il Salone dell’Auto di Torino 2025 per mostrare la sua idea di mobilità del futuro, fatta di innovazione, stile e connessione con le nuove generazioni. Al centro dell’attenzione ci sono i SUV, presenti in varie declinazioni. Da una parte, infatti, c’è Insteroid, la versione creativa della Hyundai Inster e dall’altra il nuovo SUV elettrico Ioniq 9. Fino alla fine della manifestazione si potranno provare anche l’Inster Cross e la Ioniq 5 così da conoscere meglio l’evoluzione elettrica della gamma Hyundai.
Hyundai Insteroid
Il mondo dei videogiochi è sempre più presente nel settore automotive. Ne sono una dimostrazione la nuova Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e il concept Insteroid che Hyundai ha presentato prima al gamescom 2025 e poi a Seoul mostrando una versione speciale della Inster. L’Insteroid, infatti, è la versione ispirata al mondo dei videogiochi del city‑SUV elettrico del marchio sudcoreano.
Il nome stesso nasce dalla fusione di “Inster” con “Steroid”, per evocare un carattere più muscolare e marcato. Il concept si presenta con ruote da 21”, prese d’aria nei passaruota e un look audace con spoiler pronunciato e diffusore posteriore particolarmente vistoso. Il tema delle luci richiama l’estetica “pixelata”, tipica del mondo digitale. L’abitacolo, invece, integra una plancia hi‑tech e un quadro strumenti digitale all’avanguardia, mentre elementi interni ricordano l’ambientazione da corsa, dando al veicolo un’anima sperimentale e futuristica.
La filosofia che guida Insteroid è quella di trasformare l’auto in un oggetto emozionale, capace di suscitare curiosità e un senso di meraviglia. Hyundai descrive il progetto come una “anomalia” nel panorama automotive, pensata per rompere gli schemi e offrire un’esperienza visiva e sensoriale fuori dall’ordinario.
Ioniq 9
Accanto a Insteroid, Hyundai porta in Italia il nuovo SUV elettrico Ioniq 9. Il veicolo raggiunge i 5,06 metri di lunghezza, con una larghezza di 1,98 metri e un’altezza di 1,79 metri, mentre il passo misura 3,13 metri. Le sue dimensioni generose permettono di ospitare fino a sette passeggeri, offrendo un bagagliaio da 620 litri e fino a 1.313 litri quando si abbattono le file posteriori. Davanti è previsto anche un “frunk” con capienza di 88 litri (52 litri nelle versioni con doppio motore). Dal punto di vista tecnico, la Ioniq 9 utilizza un’architettura a 800 V e una batteria da 110,3 kWh, che consente un’autonomia superiori a 600 km secondo il ciclo WLTP e ricariche rapide, con passaggi dal 10% all’80% in circa 24 minuti. Il modello è disponibile con configurazioni a trazione posteriore (RWD) oppure integrale (AWD), con motorizzazioni che vanno da circa 218 CV fino a versioni performance con doppio motore. Dal punto di vista stilistico, la filosofia “Aerosthetic” di Hyundai unisce linee armoniose ed eleganti con soluzioni aerodinamiche avanzate.
All’interno la Ioniq 9 offre ambienti raffinati e flessibili, con materiali di qualità e tecnologie moderne. È previsto un abitacolo configurabile a sei o sette posti. Le versioni più accessoriate offrono di sistemi avanzati per infotainment, connettività e sicurezza, oltre a tecnologie come il Vehicle‑to‑Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni, sedili reclinabili e altri dettagli pensati per il comfort e la versatilità.