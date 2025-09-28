Insteroid e Ioniq 9: Hyundai al Salone di Torino con la sua visione elettrica

Hyundai ha scelto il Salone dell’Auto di Torino 2025 per mostrare la sua idea di mobilità del futuro, fatta di innovazione, stile e connessione con le nuove generazioni. Al centro dell’attenzione ci sono i SUV, presenti in varie declinazioni. Da una parte, infatti, c’è Insteroid, la versione creativa della Hyundai Inster e dall’altra il nuovo SUV elettrico Ioniq 9. Fino alla fine della manifestazione si potranno provare anche l’Inster Cross e la Ioniq 5 così da conoscere meglio l’evoluzione elettrica della gamma Hyundai.

Hyundai Insteroid

Il mondo dei videogiochi è sempre più presente nel settore automotive. Ne sono una dimostrazione la nuova Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e il concept Insteroid che Hyundai ha presentato prima al gamescom 2025 e poi a Seoul mostrando una versione speciale della Inster. L’Insteroid, infatti, è la versione ispirata al mondo dei videogiochi del city‑SUV elettrico del marchio sudcoreano.

Il nome stesso nasce dalla fusione di “Inster” con “Steroid”, per evocare un carattere più muscolare e marcato. Il concept si presenta con ruote da 21”, prese d’aria nei passaruota e un look audace con spoiler pronunciato e diffusore posteriore particolarmente vistoso. Il tema delle luci richiama l’estetica “pixelata”, tipica del mondo digitale. L’abitacolo, invece, integra una plancia hi‑tech e un quadro strumenti digitale all’avanguardia, mentre elementi interni ricordano l’ambientazione da corsa, dando al veicolo un’anima sperimentale e futuristica.



Ioniq 9

La filosofia che guida Insteroid è quella di, capace di suscitare curiosità e un senso di meraviglia. Hyundai descrive il progetto come una “anomalia” nel panorama automotive, pensata per rompere gli schemi e offrire un’esperienza visiva e sensoriale fuori dall’ordinario.