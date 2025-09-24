Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo arriva nel mondo di Gran Turismo 7

Con la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, la casa automobilistica tedesca ha avviato un’operazione di rinnovamento del proprio marchio con l’obiettivo di catturare l’interesse di un pubblico più giovane. Il concept di quest’auto phygital, realizzata come prototipo fisico e anche in versione digitale per la PlayStation, ha prima debuttato all’IAA Mobility di Monaco e si è poi mostrata alla community dei gamer in occasione della Gran Turismo World Series di Berlino. Ora arriva l’annuncio della disponibilità della vettura su Gran Turismo 7. A partire da oggi 24 settembre, infatti, i giocatori potranno mettersi al volante della Corsa GSE Vision Gran Turismo, la showcar che segna l’ingresso di Opel in uno dei più celebri simulatori di corse.

Molto più di un “semplice” videogioco

L’Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo è una vettura capace di erogare 800 CV di potenza e 800 Nm di coppia, raggiunge i 320 km/h di velocità massima con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena due secondi. Sono numeri da hypercar, inseriti in un progetto che vuole combinare prestazioni estreme e linguaggio stilistico innovativo. Il design muscoloso è reso ancora più aggressivo da soluzioni aerodinamiche avanzate, come i canali aerodinamici davanti ai parafanghi, le ruote ottimizzate, il diffusore attivo e lo spoiler posteriore. All’interno domina l’essenzialità con il motivo della bussola Opel ripreso nell’abitacolo, il volante sottile che lascia spazio all’head-up display e un’impostazione pensata per la guida sportiva senza distrazioni.

La Corsa GSE Vision Gran Turismo non è solo un’operazione commerciale con la quale strizzare l’occhio al mondo dei gamer. Rappresenta anche un’anteprima dei futuri modelli elettrici ad alte prestazioni che Opel intende sviluppare nel segmento delle compatte. Con questo progetto Opel punta a rilanciare la sigla GSE come simbolo della sportività del marchio nell’era delle auto elettriche e a dialogare con un pubblico giovane, appassionato di tecnologia e sempre più vicino al mondo dei videogiochi.



Con il debutto del prossimo 24 settembre la concept car di Opel entra così a far parte del, l’iniziativa che da oltre dieci anni porta i marchi automobilistici a sviluppare modelli esclusivi pensati per il celebre simulatore. Opel si unisce a una lista che comprende già nomi come, confermando la volontà di rafforzare l’immagine del marchio anche nel mondo digitale.