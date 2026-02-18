Nuova Opel Corsa Yes: dotazioni, motori e prezzi dell'edizione speciale

Dopo averla annunciata ieri per il mercato tedesco, Opel introduce la nuova Corsa Yes Special Edition sul mercato italiano. Un’occasione per scoprire maggiori dettagli e soprattutto i prezzi di questo modello. Entriamo più nei dettagli e scopriamo le caratteristiche di questo nuovo allestimento.

OPEL CORSA YES SPECIAL EDITION: LE DOTAZIONI

Questa edizione speciale è ora disponibile nella colorazione arancione Koral brillante ma in alternativa si può richiedere nella tinta Eucalyptus Green senza alcun sovrapprezzo. In entrambi i casi è presente il tetto nero a contrasto. La dotazione prevede poi la presenza di cerchi in lega da 16 pollici con design BiColour Diamond nero e argento. Salendo a bordo, il colore arancione viene ripreso da diversi elementi dell’abitacolo tra cui le strisce dei sedili e i dettagli che attraversano le porte e il cruscotto. Su questa serie speciale di serie è presente pure un nuovo volante appiattito nella parte inferiore e rivestito con pelle sintetica vegana.

Sul fronte della tecnologia, invece, troviamo il quadro strumenti digitale da 7 pollici (indipendentemente dalla motorizzazione scelta) e un sistema infotainment da 10 pollici con supporti ad Apple CarPlay e Android Auto. Per chi volesse arricchire ulteriormente la dotazione della nuova Opel Corsa Yes Special Edition potrà scegliere tra diversi pacchetti. Ad esempio, c’è il comfort pack con freno di stazionamento elettrico, bracciolo centrale con vano portaoggetti e due chiavi con telecomando per 250 euro. Oppure, il nuovo Tech Pack con equipaggiamenti come la telecamera posteriore a 130 gradi, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldati, il sistema di avviamento senza chiave ‘Keyless Start’ e molto altro, il tutto a 700 euro.

MOTORI

Nuova Opel Corsa Yes Special Edition si potrà scegliere solamente con le motorizzazioni a benzina e ibride (Mild Hybrid). Parliamo quindi, nel primo caso, del PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV con cambio manuale a 6 marce e nel secondo caso del PureTech abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente una piccola unità elettrica da 29 CV. La potenza di sistema arriva così a 110 CV. La versione Yes in Italia non è disponibile con la motorizzazione elettrica.

PREZZI

In Italia, Opel Corsa Yes parte da 21.850 euro con il motore a benzina non elettrificato. Servono 24.650 euro per la versione ibrida.