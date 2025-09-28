Cupra Tindaya: una nuova visione per il futuro

Dietro i mesi necessari al fine di creare una showcar come Cupra Tindaya, presentata al Salone di Monaco lo scorso 8 settembre, ci sono innumerevoli ore di sperimentazione, ricerca di texture, esplorazione di nuovi concetti, nuove tecnologie e immaginazione del futuro. Fondamentalmente si è trattato di un’esperienza formativa per i designer di Cupra.

ORIGINI

Il responsabile del design esterno di Cupra, Julio Lozano, ha affermato che: “in Cupra miriamo sempre a creare emozioni ed esperienze attraverso i nostri prodotti, non potrebbe essere altrimenti." Con questa premessa i reparti di design hanno lavorato congiuntamente come un’unica squadra, ottenendo il risultato di un modello con porte contrapposte in stile berlina, che mirano a liberare lo spazio interno e orientano tutti gli elementi verso il conducente.

Al fine di avere la massima percezione delle emozioni di guida poi, i designer hanno voluto anche tornare alle origini della tecnologia analogica.

VIVO

Un altro punto importante di questo progetto è stato quello di “dare vita alla showcar"; questo concetto viene enfatizzato dalle texture, dal design parametrico sotto la pelle dei sedili bucket e dall’uso delle più recenti tecnologie 3D, applicate su superfici che reagiscono a luce e suono.

TRASFORMAZIONE

Nulla, in questa showcar, sfugge poi al tema dellaLe texture parametriche si evolvono, il colore della carrozzeria anteriore si fonde gradualmente con quello posteriore, e persinoda cui vengono osservate.“Tutto è studiato per trasmettere la sensazione di un’auto sempre in movimento, anche quando è ferma", spiega Julio Lozano. “Lo sviluppo del colore è stata una delle sfide più complesse: fondere due tonalità attraverso un processo artigianale, così da ottenere un’armonia perfetta con le superfici".Il percorso che ha condotto alla presentazione all’IAA Mobility 2025 è statoe questa idea di trasformazione – destinata a diventare un tratto distintivo dei futuri modelli del brand – ha lasciato un segno profondo anche nei designer. “E’ stato un viaggio di esplorazione e coraggio, un’esperienza che ci ha arricchiti e continuerà a riecheggiare nei nostri progetti futuri", ha concluso la responsabile Colour&Trim e Concept&Strategy di Cupra