Pneumatici online per tutti a prezzi competitivi: la rivoluzione di Gommadiretto.it

Fino a poco tempo fa acquistare pneumatici online era impensabile, o quantomeno alla portata soltanto di pochi utenti consapevoli. Oggi invece, grazie all’idea di innovativi portali web, è diventata una pratica consolidata. Uno dei principali fautori di quella che può essere definita un’autentica rivoluzione è Gommadiretto.it, punto di riferimento in Italia per l’acquisto di gomme di tutti i marchi a prezzi competitivi.

Dai pneumatici estivi a quelli invernali, passando per i classici all season, Gommadiretto.it riesce a soddisfare nove automobilisti su dieci grazie a un’ampia selezione di gomme. Lo stesso discorso vale per i marchi trattati: si va da Continental a Pirelli, passando per Michelin, Goodyear e Bridgestone.

L’esperienza di acquisto di nuovi pneumatici online tramite Gommadiretto.it

Tutti possono acquistare il proprio set di nuovi pneumatici online scegliendo la piattaforma Gommadiretto.it, anche se è la prima volta che ci si affida all’acquisto di gomme per la propria auto tramite Internet. Il primo passo da compiere è piuttosto logico: collegarsi alla pagina iniziale del sito ufficiale.

Dopodiché, tramite il form Ricerca di pneumatici si impostano i vari parametri richiesti per la ricerca. Quest’ultima può essere effettuata indicando le dimensioni delle gomme oppure compilando i campi della tab Per veicolo. Per avviare la ricerca è poi sufficiente premere sul bottone Trovare gli pneumatici.

Nel giro di pochi secondi il sistema restituirà tutta una serie di offerte relative alla ricerca appena impostata. Per ciascun pneumatico in elenco vengono menzionate le informazioni della scheda tecnica più il prezzo per unità singola, in modo da avere fin da subito una panoramica chiara.

Come metodo di pagamento è possibile scegliere sia se pagare in un’unica soluzione con Mastercard, Visa e American Express, oppure a rate mensile con Klarna e PayPal senza interessi. I tempi di consegna variano in media tra i due e i quattro giorni lavorativi, con l’opportunità di scegliere come modalità di consegna quella presso un’officina partner che si incaricherà del montaggio.