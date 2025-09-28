Cerca

Pneumatici online per tutti a prezzi competitivi: la rivoluzione di Gommadiretto.it

Ampia selezione di pneumatici per ogni esigenza, assistenza clienti dedicata e montaggio presso oltre 4.600 officine partner.

Pneumatici online per tutti a prezzi competitivi: la rivoluzione di Gommadiretto.it
Vai ai commenti
Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 28 set 2025

Fino a poco tempo fa acquistare pneumatici online era impensabile, o quantomeno alla portata soltanto di pochi utenti consapevoli. Oggi invece, grazie all’idea di innovativi portali web, è diventata una pratica consolidata. Uno dei principali fautori di quella che può essere definita un’autentica rivoluzione è Gommadiretto.it, punto di riferimento in Italia per l’acquisto di gomme di tutti i marchi a prezzi competitivi.
Dai pneumatici estivi a quelli invernali, passando per i classici all season, Gommadiretto.it riesce a soddisfare nove automobilisti su dieci grazie a un’ampia selezione di gomme. Lo stesso discorso vale per i marchi trattati: si va da Continental a Pirelli, passando per Michelin, Goodyear e Bridgestone.

Vai alle offerte di Gommadiretto.it

ingrandisci immagine

L’esperienza di acquisto di nuovi pneumatici online tramite Gommadiretto.it

Tutti possono acquistare il proprio set di nuovi pneumatici online scegliendo la piattaforma Gommadiretto.it, anche se è la prima volta che ci si affida all’acquisto di gomme per la propria auto tramite Internet. Il primo passo da compiere è piuttosto logico: collegarsi alla pagina iniziale del sito ufficiale.

Dopodiché, tramite il form Ricerca di pneumatici si impostano i vari parametri richiesti per la ricerca. Quest’ultima può essere effettuata indicando le dimensioni delle gomme oppure compilando i campi della tab Per veicolo. Per avviare la ricerca è poi sufficiente premere sul bottone Trovare gli pneumatici.

Nel giro di pochi secondi il sistema restituirà tutta una serie di offerte relative alla ricerca appena impostata. Per ciascun pneumatico in elenco vengono menzionate le informazioni della scheda tecnica più il prezzo per unità singola, in modo da avere fin da subito una panoramica chiara.

Come metodo di pagamento è possibile scegliere sia se pagare in un’unica soluzione con Mastercard, Visa e American Express, oppure a rate mensile con Klarna e PayPal senza interessi. I tempi di consegna variano in media tra i due e i quattro giorni lavorativi, con l’opportunità di scegliere come modalità di consegna quella presso un’officina partner che si incaricherà del montaggio.

Vai alle offerte di Gommadiretto.it


Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
9
Nuovi pneumatici per la propria auto: anticipa la manutenzione con le offerte di Gommadiretto.it
8
Assicurazione auto online a partire da 131 euro: calcola un preventivo gratuito con Prima
59
Prima, assicurazione auto online a partire da 131 euro
17
Polizza auto: sconto fino al 36% con l'assicurazione online Verti
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.