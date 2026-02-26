Cupra Born, il teaser anticipa il debutto del restyling 2026

La nuova Cupra Born ha una data. Il 5 marzo alle 10:00 il brand spagnolo svelerà ufficialmente il restyling della sua prima auto completamente elettrica, con una world premiere trasmessa in diretta. Le foto spia dei collaudi su strada hanno già mostrato un restyling mirato, senza rivoluzioni estetiche.

Tra attese e prime conferme

Le foto degli ultimi collaudi ci hanno mostrato un approccio conservativo per questo restyling. Il paraurti anteriore è stato ridisegnato con prese d’aria dalle forme differenti. Sono stati rivisti anche la griglia e i gruppi ottici. Confermata la presenza dei fari Matrix LED con la firma triangolare. Al posteriore i cambiamenti sembrano limitati ad alcuni dettagli del paraurti, con possibile nuova grafica per i fanali. Proporzioni, linea del tetto e portiere appaiono invariate rispetto alla generazione attuale.

Migliore qualità in abitacolo

Gli interni restano in parte un’incognita. Cupra parla di qualità percepita migliorata, mentre le foto spia non avevano mostrato l’abitacolo. È probabile che arrivino ritocchi alla plancia, nuovi rivestimenti e un aggiornamento del sistema di infotainment. Nessun dato su powertrain, autonomia o prezzi è stato comunicato ufficialmente. Tutto è rimandato alla presentazione del 5 marzo.

Il simbolo elettrico del marchio

La Born è la prima elettrica pura di Cupra. Lanciata nel 2021 sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen (condivisa con la ID.3), in sette anni di attività Cupra ha venduto complessivamente oltre un milione di auto e portato sul mercato sette modelli, dal SUV Formentor, il più venduto della gamma, fino al recente Terramar. Nel 2026 si aggiungerà anche la Raval, citycar elettrica urbana che completerà la gamma verso il basso.

La Born non è mai stata il modello di punta in termini di volumi, ma rappresenta il simbolo elettrico del marchio. Dal 2021 a oggi il segmento C elettrico è cambiato profondamente, con l’arrivo di nuovi concorrenti europei e cinesi che hanno reso il mercato molto più affollato di quando la Born fu lanciata. La nuova Born, quindi, avrà una maggiore concorrenza con cui confrontarsi. Motivo per cui non è da escludere che il facelift porti con sé anche miglioramenti tecnici. Staremo a vedere.