Karma Amaris GT, la super GT con 2 motori elettrici e range extender: debutto alla Monterey Car Week

Dopo un’anteprima in primavera, Karma Amaris GT si appresta a debuttare ufficialmente alla Monterey Car Week. In occasione del suo lancio, la casa automobilistica americana ha svelato tutti i dettagli della sua nuova sportiva che promette grande divertimento alla guida. Arriverà anche in Europa? Al momento non si sono informazioni al riguardo ma è possibile che durante la Monterey Car Week emergano maggiori dettagli. Adesso andiamo a conoscerla più da vicino.

SPORTIVA RANGE EXTENDER

UNA VERA GT

Karma Amaris GT è una sportiva dotata di un. Questo significa che a muovere le ruote troviamo, uno per asse per un totale di ben, quanto basta per accelerare. La velocità massima limitata elettronicamente è invece di. Ad alimentare le due unità elettriche c’è una batteria con una capacità diche permette un’autonomia di. Se la percorrenza appare ridotta nessun problema perché c’è poi un, cioè integrato solamente per rifornire di energia la batteria e allungare, così, l’autonomia fino a

INTERNI: TANTA TECNOLOGIA

La nuova Karma Amaris GT poggia su di una piattaforma derivata da quella della Revero/Gyesera e può contare su soluzioni raffinate come una. L’esemplare portato alla Monterey Car Week si caratterizza nello specifico per una colorazione Solar Blaze Red. Le proporzioni sono quelle di unacon un frontale lungo e una coda molto corta. La nuova Amaris può contare suin alluminio, mentre le portiere sono sollevabili verso l’alto per facilitare l’accesso dei passeggeri. Non manca nemmeno il classico cofano a conchiglia dei modelli Karma con firma luminosa chiamata “Target”.

PREZZO

Il design della sportiva non è una sorpresa dato che lo avevamo già visto. Gli interni, invece, sono una novità assoluta. L’abitacolo, con inserti in fibra di carbonio e finiture in nero. Dentro c’è posto per due passeggeri, con il vano posteriore predisposto per ospitare le classiche borse da viaggio. Ildispone di comandi capacitivi e dietro è presente il quadro strumenti digitali. Non mancano nemmeno un display per l’infotainment e uno per il passeggero. La dotazione di serie prevede anche la presenza di un ampio tetto in vetro elettrocromatico.

Quanto costa la nuova Karma Amaris GT? Si parte da 200 mila dollari. La produzione inizierà nel quarto trimestre del 2026.