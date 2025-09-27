La nuova Mazda EZ-60 debutta in Cina: caratteristiche e prezzi. Nel 2026 in Europa come CX-6e

Mazda EZ-60 debutta ufficialmente sul mercato cinese. Il nuovo SUV arriverà anche in Europa, con il nome di Mazda CX-6e ma bisognerà attendere il 2026. Intanto, arriva sulle strade della Cina ed è proposto con due motorizzazioni differenti: una versione 100% elettrica e una con un powertrain range extender. Nel Vecchio Continente dovrebbe arrivare solamente il modello BEV. Il SUV è frutto del lavoro portato avanti in collaborazione con il partner cinese Changan. La casa automobilistica giapponese si aspetta molto da questo modello che era stato svelato alcuni mesi fa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ricordiamo le principali caratteristiche della nuova Mazda EZ-60. Il nuovo SUV misura 4.850 mm lunghezza x 1.935 mm larghezza x 1.620 mm altezza, con un passo di 2.902 mm. Alla base di questo modello, la piattaforma EPA1 di Changan, la stessa utilizzata dalla Deepal S07 e dalla berlina elettrica Mazda EZ-6/Mazda6e. Deriva strettamente dal concept Arata e per il suo look Mazda ha adottato un’evoluzione del Kodo design che solitamente utilizza per i suoi modelli. Il frontale, in particolare, si caratterizza per la presenza di fari dalle forme sottili e una calandra chiusa.

L’abitacolo presenta uno stile minimalista ed è presente molta tecnologia. In particolare, la plancia è dominata da un maxi schermo ultra-wide 5K da 26,45 pollici attraverso il quale sarà possibile visualizzare le informazioni di marcia e accedere a tutte le funzionalità del sistema infotainment. Per i bagagli a disposizione ci sono 350 litri e sul modello elettrico davanti è presente un frunk da 126 litri buono per contenere i cavi di ricarica.

MOTORI

Mazda EZ-60 è proposta innanzitutto nella versione 100% elettrica con un motore da 190 kW alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 77,94 kWh, che garantisce un’autonomia CLTC di 600 km. Il modello range extender, invece, propone sempre lo stesso motore ma troviamo in questo caso una batteria più piccola da 31,73 kWh per una percorrenza di 200 km CLTC. C’è poi un propulsore benzina di 1,5 litri con funzione di generatore di energia che porta la percorrenza complessiva a circa 1.300 km (sempre CLTC). In futuro, arriveranno anche ulteriori motorizzazioni per questo SUV.

PREZZI

In Cina, la nuova Mazda EZ-60 parte da 119.900 yuan (14.400 euro) nella versione base con range extender. Per la 100% elettrica si parte da 139.900 yuan (16.800 euro).

