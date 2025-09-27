EMC 212, in Italia arriva un nuovo fuoristrada: caratteristiche e prezzi

Sul mercato italiano arriva un nuovo fuoristrada. Si tratta di EMC 212 che ha fatto il suo debutto pubblico al Salone Auto Torino. Distribuito da Eurasia Motor Company, in Cina è conosciuto come BAW 212. Nel nostro Paese è proposto unicamente con un motore turbo benzina e si può già ordinare.

DIMESIONI ED INTERNI

EMC 212 misura 4.705 mm lunghezza x 1.895 mm larghezza x 1.936 mm altezza, con un passo di 2.860 mm. Altezza minima da terra di 235 mm. Angoli di attacco/uscita: 40° / 36°. Angolo di dosso: 23,6°. Questo fuoristrada 4×4 è in grado di affrontare guadi fino a 850 mm di profondità. Lo stile è quello delle off-road classiche con un design squadrato. Nessun fronzolo particolare, con un frontale caratterizzato dalla presenza di fari circolari. Il bagagliaio? 359 litri ma si può salire a 1.200 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. A posteriore spicca la ruota di scorta a vista collocata sul portellone come su molti fuoristrada classici.

Salendo a bordo troviamo un abitacolo senza particolari fronzoli. Non manca comunque la tecnologia. Dietro al volante è presente un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato un display touch da 10,25 pollici per il sistema infotainment. Su tutti gli allestimenti è presente un pad per la ricarica wireless degli smartphone da 50 W e un impianto audio con 8 altoparlanti. Sotto al sistema infotainment troviamo una serie di comandi fisici tra cui quelli del condizionatore. Sul tunnel centrale, invece, è presente il selettore del cambio automatico.

MOTORE

Il fuoristrada EMC 212 adotta un telaio a longheroni e sotto al cofano troviamo un motore 4 cilindri turbo benzina da 217 CV abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti. La trazione ovviamente è integrale inseribile con marce ridotte. Consumi dichiarati pari a 12,21 l/100 km (WLTP). Le emissioni? 276 g/km di CO2.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova EMC 212 è proposta in due allestimenti: Adventurer e Officer. La dotazione di base propone, tra le altre cose, Climatizzatore bi-zona, Sedili elettrici, Cruise Control Adattivo (ACC), Riscaldamento & massaggio sedile guida, Avviso uscita corsia (LDW), Riconoscimento segnali, Pedane laterali, Specchi ripiegabili/riscaldabili, Fari LED adattivi, Tetto panoramico e Luce ambientale. I prezzi? Il nuovo fuoristrada 4×4 EMC 212 parte da 39.900 euro. Garanzia di 5 anni o 100.000 km.

