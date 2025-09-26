Volkswagen Super Hybrid Days: Porte Aperte e bonus fino a 7.000 euro sul Super Ibrido

Volkswagen vuole spingere i suoi modelli ibridi e ha deciso di lanciare i Super Hybrid Days, un weekend di porte aperte previsto per il 27 e il 28 settembre in cui i clienti potranno recarsi nelle concessionarie per scoprire i vantaggi delle motorizzazioni Plug-in che sui modelli della casa automobilistica tedesca sono in grado di offrire autonomie in elettrico in alcuni casi superiori ai 100 km. Contestualmente, i clienti interessati potranno approfittare del bonus sul “Super Ibrido” Volkswagen che offre uno sconto fino a 7.000 euro.

IL SUPER IBRIDO VOLKSWGEN

I modelli “Super Hybrid" Volkswagen, così oggi vengono soprannominate le Plug-in con lunga autonomia in elettrico, si caratterizzano per una batteria più capace e più efficiente da 19,7 kWh netti, potenza di ricarica superiore (fino a 50 kW in corrente continua) e motore turbo benzina 1.5 TSI evo2 di nuova introduzione. Questo mix permette di arrivare a disporre di un’autonomia in elettrico fino a ben 143 km WLTP.

Il pubblico italiano potrà scoprire da vicino Tiguan eHybrid e Golf eHybrid ai Super Hybrid Days, l’Open Weekend che si terrà sabato 27 e domenica 28 settembre presso le concessionarie Volkswagen. Più nel dettaglio, la seconda generazione dei modelli Plug-in Volkswagen è disponibile in due livelli di potenza: una eroga una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e una coppia di 350 Nm, l’altra una potenza di sistema di 200 kW (272 CV) e una coppia di 400 Nm. Grazie a questa tecnologia, la nuova Golf eHybrid è in grado di raggiungere un’autonomia elettrica fino a 143 km nel ciclo combinato WLTP. La potenza viene trasferita alle ruote anteriori tramite un cambio DSG a sei marce appositamente progettato per i sistemi di trazione ibrida plug-in, estremamente efficienti grazie al passaggio a un nuovo motore turbo benzina da 1,5 litri (1.5 TSI evo2) con turbocompressore a geometria variabile (VTG), oltre a un processo di combustione TSI-evo ad alta efficienza e a una nuova batteria da 19,7 kWh netti.

La batteria può ora essere ricaricata presso una wallbox domestica e altri punti di ricarica in corrente alternata fino a 11 kW, inoltre è ora possibile caricare presso stazioni di ricarica rapida in corrente continua con potenza fino a 50 kW.

BONUS E OFFERTE

Volkswagen punta molto sul Super Ibrido e offre un bonus interessante. Infatti, la Tiguan eHybrid beneficia di un vantaggio fino a 7.000 euro, che per la Golf eHybrid supera i 6.000 euro. Non mancano nemmeno offerte con finanziamento che sfruttano questo bonus. Per esempio, è possibile avere la Golf eHybrid 204 CV nella versione Edition Plus con un anticipo di 8.100 euro e 23 rate mensili da 149 euro (TAN 4,99% fisso, TAEG 6,09%). Nell’offerta sono inclusi una percorrenza di 20.000 km e l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km.

Nuova Golf Edition Plus 1.5 eHybrid 204 CV DSG a 37.252 euro (chiavi in mano IPT esclusa). Prezzo di Listino 43.450 euro. Il prezzo in promozione di 37.252 euro è calcolato tenendo in considerazione un contributo della marca Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen aderenti all’iniziativa pari ad 6.198 euro – Anticipo 8.100 euro – Finanziamento di 29.512 euro in 23 rate da 148,97 euro. Interessi 2.914,31 euro – TAN 4,99% fisso – TAEG 6,09% – Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 29.000 euro, per un chilometraggio totale massimo di 20.000 km – In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,07 euro/km. Spese istruttoria pratica 360 euro (incluse nell’importo totale del credito) – Importo totale del credito 29.512 euro – Spese di incasso rata 3,25 euro / mese – costo comunicazioni periodiche 0 euro (in caso di invio cartaceo, il costo è pari ad 1 euro/anno) – Imposta di bollo/sostitutiva 73,78 euro – Importo totale dovuto dal richiedente 32.580,09 euro.

Nuova Tiguan Edition Plus 1.5 TSI eHybrid 204 CV DSG a 44.300 euro (chiavi in mano IPT esclusa). Prezzo di Listino 51.300 euro. Il prezzo in promozione di 44.300 euro è calcolato tenendo in considerazione un contributo della marca Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen aderenti all’iniziativa pari ad 7.000 euro – Anticipo 9.200 euro – Finanziamento di 35.460 euro in 23 rate da 198,99 euro. Interessi 4.216,77 euro – TAN 5,99% fisso – TAEG 7,01% – Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 35.100 euro, per un chilometraggio totale massimo di 20.000 km – In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,07 euro/km. Spese istruttoria pratica 360 euro (incluse nell’importo totale del credito) – Importo totale del credito € 35.460,00 – Spese di incasso rata 3,25 euro / mese – costo comunicazioni periodiche 0 euro (in caso di invio cartaceo, il costo è pari ad 1 euro/anno) – Imposta di bollo/sostitutiva 88,65 euro – Importo totale dovuto dal richiedente 39.845,42 euro.

C’è poi la specifica offerta per la204 CV Edition Plus che prevede un anticipo di 9.200 euro e 23 rate mensili da 199 euro (TAN 5,99% fisso, TAEG 7,01%). Nell’offerta sono inclusi una percorrenza di 20.000 km e l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km.