Tesla aggiorna Model 3 e Model Y in Italia: più autonomia e non solo. I prezzi non cambiano

Stamattina scrivevamo che Tesla aveva iniziato ad offrire un aggiornamento per la Model 3 in Paesi come il Giappone che sarebbe arrivato prima o poi anche in Europa e ovviamente in Italia. Non c’è voluto molto perché è appena arrivato il comunicato che questo aggiornamento è disponibile in Italia. Ma le novità sono molto di più di quelle che avevamo scritto stamattina. Infatti, ci sono anche miglioramenti tecnici che hanno permesso di aumentare l’autonomia. Ma non è certamente finita perché nonostante la Tesla Model Y sia fresca di restyling, c’è una novità importante dedicata alla versione Long Range Dual Motor.

TESLA MODEL 3: ECCO COME CAMBIA

Innanzitutto arriva una nuova telecamera frontale situata nel paraurti anteriore. Offre ai conducenti una vista più ampia dell’area circostante sul display centrale ed è dotata di un sistema di lavaggio a liquido e di riscaldamento integrato per prevenire l’appannamento e restare pulita in ogni condizione atmosferica. C’è poi l’altra novità attesa e cioè l’introduzione della leva degli indicatori di direzione. Insomma, stop ai comandi sul volante molto scomodi.

E adesso veniamo alle novità tecniche del powertrain dato che Tesla ha introdotto nuovi pacchi batterie con una maggiore densità energetica. Come al solito non sono state fornite indicazioni precise sulla capacità ma la conseguenza diretta è quella che aumenta l’autonomia di tutte le versioni.

Model 3 a trazione posteriore offre ora un’autonomia di 520 km WLTP con cerchi da 19 pollici (stima di 554 km con cerchi standard da 18 pollici), rispetto ai 513 km precedenti.

Model 3 Long Range a trazione posteriore offre ora un’autonomia di 750 km WLTP, rispetto ai 702 km precedenti (con cerchi standard da 18 pollici).

Model 3 Long Range a trazione integrale propone ora un’autonomia stimata di 716 km con cerchi da 18 pollici, rispetto a 678 km stimati in precedenza.

Model 3 Performance offre ora un’autonomia di 571 km WLTP, rispetto ai 528 km precedenti.

I prezzi rimangono invariati e quindi si parte da 39.990 euro per la RWD.

TESLA MODEL Y: NOVITÀ

Anche in questo caso si parla di una nuova batteria con densità energetica maggiore. Model Y Long Range a trazione integrale offre ora un’autonomia di 629 km, rispetto ai 586 km precedenti. Anche in questo caso i prezzi non cambiano. La dual motor long range parte da 52.990 euro.