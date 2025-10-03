Cerca

Tesla aggiorna la Model 3 ma in Europa non si puÃ² ancora comprare

Tesla ha iniziato a rendere disponibile in alcuni mercati una Model 3 aggiornata con alcune novitÃ  come una telecamera nel paraurti anteriore

Tesla aggiorna la Model 3 ma in Europa non si puÃ² ancora comprare
Pubblicato il 3 ott 2025

Tesla continua costantemente a migliorareÂ le sue auto, introducendo piccole novitÃ  spesso senza particolari annunci. A quanto pare, la casa automobilistica ha iniziato ad introdurre una Tesla Model 3 aggiornata per il momento disponibile solamente in Giappone, Corea del Sud e Taiwan. Si tratta tutti di mercati serviti dalla Gigafactory di Shanghai e quindi Ã¨ probabile che il modello aggiornato arrivi in futuro anche in Europa. Le novitÃ ?

COSA CAMBIA?

Innanzitutto arriva la leva fisica degli indicatori di direzione (giÃ  disponibile in Cina da un un po’ di tempo) sul piantone dello sterzo. Come sappiamo, con l’introduzione del restyling della berlina elettrica, Tesla aveva rimosso questo comando fisico, introducendo sul nuovo volante dei pulsanti per gestire le frecce. Soluzione giudicata scomoda soprattutto in alcuni frangenti e alla fine, giÃ  a partire dalla nuova Tesla Model Y, la casa automobilistica ha fatto un passo indietro. C’Ã¨ poi un’ulteriore novitÃ  e cioÃ¨ l’introduzione di una telecamera nel paraurti anteriore. Tesla aveva giÃ  integrato questa telecamera frontale sulla nuova Model Y e adesso pare che tale soluzione arrivi anche sulla berlina elettrica. Inoltre, la casa automobilistica ha rimosso il suo logo dal frontale.

Modifica estetica a parte, le altre due novitÃ  sono importanti. La telecamera frontale nel paraurti, in particolare, andrÃ  ad agevolare i parcheggi della berlina elettrica. La leva degli indicatori di direzione rende la guida piÃ¹ pratica quando, per esempio, si affrontano le rotatorie piÃ¹ strette dove utilizzare i pulsanti sul volante risulta molto scomodo e poco intuitivo.

QUANDO IN EUROPA?

Tesla ha iniziato ad introdurre la Tesla Model 3 aggiornata in questi 3 Paesi. Visto che le vetture sono prodotte nella fabbrica cinese possiamo immaginare che il modello aggiornato a breve possa essere reso disponibile anche in Cina per poi arrivare pure in Europa. Ricordiamo che le Model 3 vendute nel Vecchio Continente sono prodotte nella fabbrica di Shanghai. Probabilmente bisognerÃ  attendere ancora alcuni mesi ma poi il modello aggiornato dovrebbe arrivare pure da noi.

