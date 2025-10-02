Vredestein Quatrac, primo posto nei test pneumatici All Season di Auto Bild Allrad

Vredestein Quatrac è stato premiato come miglior pneumatico quattro stagioni per la categoria SUV nel test 2025 di Auto Bild Allrad, confermando le sue prestazioni su neve, bagnato e asciutto. Un riconoscimento che si affianca a quello ottenuto dal Pirelli Cinturato All Season SF3. Mentre il modello Pirelli ha primeggiato nella misura 225/45 R17, il Quatrac si è imposto nella categoria SUV con la misura 215/55 R17 montata su una Volkswagen T-Roc.

Efficienza, sicurezza e silenziosità

Il Vredestein Quatrac ha superato dieci concorrenti dimostrando un comportamento esemplare in tutte le condizioni, dalla neve al bagnato fino all’asciutto. I tester lo hanno definito un pneumatico equilibrato e sicuro su qualsiasi superficie, apprezzandone in particolare la frenata e la tenuta sul bagnato, dove ha primeggiato in termini di aderenza e resistenza all’aquaplaning.

Anche sulla neve il Quatrac ha ottenuto punteggi importanti conquistando il primo posto per aderenza e capacità di frenata, distinguendosi come una gomma davvero versatile. Non meno importante è il comportamento su asfalto asciutto, dove il test sul rumore ha registrato valori particolarmente contenuti: appena 66,4 dB a 50 km/h e 70,4 dB a 80 km/h. Un risultato che lo rende ideale anche per i veicoli elettrici, nei quali l’assenza di un motore termico rende ancora più evidente l’impatto acustico degli pneumatici.

Le prove si sono svolte in due sedi. I test su asciutto e bagnato sono stati condotti in Germania, presso il centro TRIWO nella Renania-Palatinato. Le prove su neve, invece, si sono svolte in Nuova Zelanda, al Southern Hemisphere Proving Grounds, per simulare le condizioni più rigide dell’inverno europeo.

Il risultato ottenuto dal Vredestein Quatrac conferma la vittoria dello scorso anno, quando superò un numero ancora maggiore di concorrenti nello stesso test. Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer di Apollo Tyres, ha sottolineato che il successo del Quatrac riflette le capacità dinamiche e le soluzioni tecniche messe a punto dal marchio, frutto di un costante lavoro di ricerca e sviluppo. A conferma dell’impegno sul fronte dell’innovazione, è già in programma per il prossimo anno il lancio di un nuovo pneumatico a marchio Vredestein.