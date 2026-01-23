Vredestein Quatrac Pro 2, arriva in estate il nuovo pneumatico 4 stagioni

Apollo Tyres ha confermato lo sviluppo del Quatrac Pro 2. È uno pneumatico quattro stagioni progettato per sostituire il modello attualmente in gamma (Quatrac Pro). Il prodotto, che arriverà quest’estate, è un progetto completamente nuovo che ha come obiettivo quello di innalzare lo standard del mercato Ultra High Performance (UHP). Con questo modello Apollo Tyres conta di unire prestazioni dinamiche elevate con la versatilità tipica delle gomme 4 stagioni.

Le novità del Qautrac Pro 2

Il nuovo Quatrac nasce con l’obiettivo di offrire un’unica soluzione per tutto l’anno, senza dover rinunciare a grip e stabilità nelle condizioni più critiche. L’architettura interna non deriva dal precedente Quatrac Pro. È stata ripensata da zero per gestire sollecitazioni sempre più elevate. Quelle sempre più diffuse nei veicoli moderni che uniscono pesi importanti a potenze crescenti. La compatibilità con i modelli ibridi ed elettrici è un elemento distintivo del Quatrac Pro 2 che prevede una nuova struttura interna in grado di gestire la potenza maggiore dei motori e la necessità di offrire abitacoli più silenziosi. Altri punti di forza? Il contributo alla riduzione dei consumi.

Il disegno del battistrada ha una configurazione direzionale. Una scelta tecnica mirata a ottimizzare il drenaggio dell’acqua e a migliorare l’aderenza in frenata e in curva. La nuova mescola è stata formulata per garantire durata e risposta stabile anche su superfici difficili. A velocità sostenute il comportamento della gomma punta a rimanere prevedibile e preciso. La carcassa è stata rinforzata per supportare anche i modelli elettrici ad alte prestazioni.

La disponibilità coprirà un’ampia gamma di misure. Il prodotto è destinato a un pubblico molto ampio. Si va dalle hatchback compatte alle supercar, passando per berline dinamiche e veicoli a ruote alte. L’intento è proporre una soluzione unica per tutto l’anno, adatta a clienti che non vogliono rinunciare a prestazioni elevate ma preferiscono evitare il cambio stagionale.