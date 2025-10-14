Come preparare l’auto all’inverno risparmiando sugli pneumatici 4 stagioni

In molte parti d’Italia l’inverno con il freddo rigido, le piogge e il gelo sembrano ancora lontani. In realtà è imminente l’inizio dell’obbligo di montare sulla propria auto delle gomme invernali. Se per molti questo è uno dei tanti fastidi cui assolvere per evitare il timore di una sanzione, è in realtà un’occasione per migliorare la sicurezza e i consumi della propria auto. Dal 15 novembre al 15 aprile è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene nel bagagliaio, ma già dal 15 ottobre si può fare il cambio senza incorrere in sanzioni. Con lo sconto del 10% sull’acquisto degli pneumatici, questo può essere il momento migliore per cambiare le gomme.

Perché cambiare ora le gomme e quale modello scegliere

Aspettare l’ultimo giorno per il cambio gomme non è una buona idea, soprattutto considerando il rischio di dover aspettare a trovare posto presso il proprio gommista di fiducia. Senza sottovalutare l’eventualità che il pneumatico desiderato non sia più disponibile con tutte le conseguenze del caso in termini di costi e tempi di attesa. Cambiare ora le gomme permette di risparmiare, scegliere il modello con il miglior rapporto qualità-prezzo ed evitare le conseguenze spiacevoli dell’arrivo improvviso delle piogge abbondanti e del calo delle temperature atteso per le prossime settimane.

Tra i modelli cui fare riferimento c’è il Kleber Quadraxer 3, uno pneumatico 4 stagioni progettato per chi vuole affrontare tutto l’anno senza la preoccupazione e il fastidio del cambio gomme in autunno e in primavera. Offre buone prestazioni in condizioni variabili, dal caldo estivo alla pioggia intensa fino a leggere nevicate. Considerando il clima in Italia può essere un modello estremamente valido. I punti di forza sono:

ampie scanalature per ridurre l’aquaplaning

buona stabilità in curva e guida controllata

battistrada simmetrico per un comfort silenzioso

certificazioni M+S e 3PMSF per l’uso invernale

adatto alla guida urbana e ai viaggi quotidiani

Utilizzando il codice PNEU25 è possibile ottenere il 10% di sconto sull’acquisto degli pneumatici 4 stagioni Kleber Quadraxer 3 175/65/R15 84H. Una misura utile su diverse vetture, tra cui alcuni dei modelli più venduti in Italia, come Fiat Panda, Hyundai i10, Toyota Yaris, Renault Twingo, Dacia Sandero, Citroen C1 e Peugeot 108.

Come scegliere le gomme per la propria auto

Quando bisogna scegliere uno pneumatico invernale o 4 stagioni (qui spieghiamo nel dettaglio le regole, gli obblighi, le sanzioni e i motivi per cui cambiare le gomme) è importante controllare prima di tutto che sia marcato M+S. Se c’è anche il simbolo con il fiocco di neve su una montagna a tre punte, ancora meglio, perché significa che ha superato test specifici su neve e garantisce prestazioni adeguate in condizioni invernali severe.

L’altro elemento da verificare è la data di produzione (DOT), perché un pneumatico troppo vecchio, anche se mai usato, può aver perso elasticità e performance a causa del tempo e dello stoccaggio. Occorre poi controllare l’indice di velocità e assicurarsi che sia compatibile con quanto indicato sul libretto di circolazione, oltre alle etichette europee che riportano valori su consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità. Con queste informazioni è possibile fare una scelta più consapevole, puntando su un prodotto che sia davvero adatto al proprio veicolo e al tipo di utilizzo previsto.