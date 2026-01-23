Cerca

Ecco la soluzione economica per aprire le portiere bloccate dal ghiaccio senza danneggiare nulla

Uno spray antigelo può risolvere più problemi di quanti si pensi.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 23 gen 2026

Tutti i giorni la stessa storia? Al mattino prima di andare in ufficio o di portare i figli a scuola uno o più sportelli non si aprono perché bloccati dal ghiaccio? È un’esperienza molto comune, soprattutto in alcune località dove la notte il termometro scende di molti gradi sotto lo zero. In queste situazioni sono due i problemi da affrontare: il tempo e i rischi di danneggiare la serratura. C’è un’unica soluzione, oltretutto anche economica. È lo spray antigelo Arexons. A meno di 10€ permette di sciogliere rapidamente il ghiaccio dalle serrature ma anche da quello formato sul parabrezza.

Rapido, efficiente e sicuro

L’antigelo in spray ha una composizione liquida a base alcolica, trasparente e con un punto di infiammabilità molto basso. Cosa vuol dire? Che questa formulazione permette al liquido di evaporare rapidamente senza lasciare residui visibili. Il propellente è solitamente anidride carbonica, utilizzata per garantire una distribuzione uniforme sulla superficie ghiacciata. Il principio attivo abbassa il punto di congelamento dell’acqua, permettendo di sciogliere lo strato di ghiaccio in pochi secondi.

Antigelo Elimina Ghiaccio Spray Rimuovi Ghiaccio Vetri per Auto da 300ml Arexons

Antigelo Elimina Ghiaccio Spray Rimuovi Ghiaccio Vetri per Auto da 300ml Arexons

9,90
Vedi l’offerta

Nel caso in cui lo strato di ghiaccio fosse particolarmente spesso è sufficiente aumentare la quantità spruzzata e lasciare agire il prodotto per qualche istante. Applicato in anticipo, può anche evitare del tutto la formazione del ghiaccio su vetri e guarnizioni. Oltre a sbloccare la serratura e a liberare il parabrezza dal ghiaccio, spruzzando lo spray Arexons lungo i bordi delle portiere, mantiene morbide le guarnizioni che altrimenti, con il freddo intenso, rischiano di irrigidirsi e di incollarsi alla carrozzeria.

Un flacone da tenere sulla console all’ingresso della propria casa accanto alle chiavi della macchina o nella tasca della giacca, così da averlo subito a disposizione ogni mattina prima di uscire di casa.

