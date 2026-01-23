Xiaomi SU7 2026, boom di preordini: quasi 100.000 in due settimane

In sole due settimane dalla presentazione, la nuova Xiaomi SU7 2026 è già un grande successo dato che ha ricevuto quasi 100.000 preordini. Il 7 gennaio, il colosso cinese dell’elettronica aveva svelato il restyling della sua berlina elettrica, un aggiornamento che aveva introdotto diverse interessanti novità. Contestualmente, aveva aperto i preordini del nuovo modello che inizierà ad arrivare su strada nel corso della prossima primavera (aprile).

UN NUOVO SUCCESSO PER XIAOMI

Stando a quanto racconta la stampa cinese, il personale di vendita di diversi concessionari Xiaomi a Pechino ha segnalato volumi di preordini che vanno da circa 200 a oltre 400 unità per punto vendita. Anche a Shanghai e Wuhan, i singoli concessionari hanno superato i 100 preordini. Visto l’andamento nei primi 15 giorni, Xiaomi stima che la nuova SU7 2026 abbia ricevuto quasi 100.000 preordini. Sebbene i preordini dovranno poi essere convertiti in ordini veri e propri, questi numeri mostrano ancora una volta il successo che stanno ottenendo sul mercato cinese i modelli elettrici del colosso dell’elettronica.

LA NUOVA XIAOMI SU7

Con il restyling, la berlina elettrica aveva ricevuto diversi importanti miglioramenti. Esteticamente sono arrivati solamente alcuni piccoli ritocchi. Molto più interessanti, invece, le novità tecniche. Per esempio, tutte le versioni sono adesso equipaggiate con il motore V6s Plus. La potenza per i modelli Standard e Pro è aumentata da 299 CV a 320 CV, mentre la potenza combinata del modello Max (doppio motore) sale da 673 CV a 690 CV. Inoltre, per i modelli Standard e Pro c’è adesso un’architettura a 752 V (contro i precedenti 400 V). Il modello Max passa invece da 871 V a 897 V, avvicinandosi così ad un’architettura da 900 V per poter ricaricare ancora più rapidamente.

Migliora anche l’autonomia. Il modello Standard passa da 700 km a 720 km CLTC, il modello Pro da 830 km a 902 km CLTC e il modello Max da 800 km a 835 km CLTC. Sul fronte della sicurezza, tutti le versioni della nuova Xiaomi SU7 2026 sono ora dotate di LiDAR.