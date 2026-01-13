Pirelli tira le somme del 2025: tanti riconoscimenti per pneumatici e Cyber Tyre

Con i premi conquistati nei test e i riconoscimenti alla tecnologia Cyber Tyre assegnati da enti indipendenti e media specializzati, il 2025 di Pirelli è stato un anno da record.

Nel corso dell’anno appena passato, gli pneumatici delle famiglie P Zero, Cinturato e Scorpion si sono fatti conoscere per aver ottenuto 27 podi, di cui 15 primi posti, nelle 34 prove comparative cui hanno partecipato.

PER IL MERCATO GLOBALE

Nello specifico i prodotti lanciati nel 2025 per il mercato globale, P Zero e Cinturato, hanno conquistato entrambi il primo gradino del podio per due volte, mentre il Cinturato All Season SF3 continua la striscia di risultati positivi, segnando 11 vittorie lo scorso anno. La tecnologia Pirelli Cyber Tyre ha poi ricevuto durante il 2025 ben quattro riconoscimenti in differenti Paesi del mondo, confermando il ruolo chiave di questa tecnologia nel cambiamento della mobilità.

Tra i prodotti presentati nell’anno appena concluso si sono contraddistinti il nuovo P Zero, con due vittorie come migliore fra gli estivi ultra-high performance e la prima posizione nei test del magazine britannico Auto Express; il nuovo Cinturato, che ha registrato due vittorie e due podi, dimostrando equilibrio tra sicurezza ed efficienza; e il P Zero Winter 2, proposta di Pirelli per guidare le auto sportive anche d’inverno, ha ottenuto un podio e la vittoria nei test della rivista svedese Teknikens Varld nella categoria pneumatico invernale non chiodato.

PER IL MERCATO EUROPEO

In linea alle aspettative si conferma il segmento All Season nel quale ha dominato il Pirelli Cinturato All Season SF3, il più recente aggiornamento del prodotto per vetture medie e compatte, totalizzando undici vittorie e tre podi nelle comparative in cui ha partecipato.

C’è poi lo Scorpion All Season SF3 che estende le capacità del precedente ai SUV e, dal lancio nell’ultimo trimestre, ha già ottenuto una vittoria.

I risultati ottenuti dalla gamma All Season SF3 hanno consentito a Pirelli di conquistare nel 2025 due importanti riconoscimenti: il titolo di All Season Champion, assegnato dall’Automobilclub von Deutschland (AvD), e quello di Top Manufacturer of All Season Tyres, conferito dalla rivista tedesca AutoBild.

I RICONOSCIMENTI DI CYBER TYRE

Non sono mancati infine ben quattro riconoscimenti per la tecnologia Pirelli Cyber Tyre, ovvero il primo sistema al mondo in grado di raccogliere i dati da sensori negli pneumatici ed elaborarli tramite algoritmi proprietari, comunicando in tempo reale con l’elettronica del veicolo.

Negli Stati Uniti si è contraddistinta come la tecnologia più innovativa nel settore degli pneumatici, in Francia si è aggiudicata il primo premio nella categoria sicurezza, dalla giuria AutoBest ha ricevuto il SafetyBest Award e, infine, la società statunitense di market analysis Frost & Sullivan ha nominato Pirelli “Company of the year" per la portata innovativa di Cyber Tyre.