Elli lancia in Italia un progetto pilota per un servizio di ricarica negli hotel

La transizione energetica della mobilità sta cambiando anche e soprattutto l’approccio al rifornimento. Se con i veicoli con motore endotermico il pieno di carburante deve essere effettuato in specifiche stazioni di servizio, con le auto elettriche c’è anche da questo punto di vista una maggiore flessibilità. Tanto che il rifornimento (la ricarica) può avvenire anche presso il proprio domicilio, nei centri commerciali, nel parcheggio aziendale e perché no, anche presso le strutture ricettive.

In questo contesto si inserisce il nuovo progetto pilota avviato in Italia da Elli, il marchio del Gruppo Volkswagen specializzato in soluzioni per l’energia e la mobilità elettrica. Questo progetto apre le porte a una nuova esperienza di ricarica pensata su misura per il settore dell’ospitalità. L’iniziativa punta a semplificare l’accesso alla ricarica dei veicoli elettrici durante i viaggi, offrendo agli hotel un pacchetti completi per dotarsi di un servizio utile e sempre più richiesto dai clienti.

L’obiettivo del progetto di Elli

Il servizio si rivolge agli albergatori interessati a offrire la ricarica come valore aggiunto ai propri ospiti. Il pacchetto include l’installazione delle wallbox, tariffe dedicate per la ricarica, una tessera unica che permette di fare il pieno di energia sia presso la struttura che sulla rete pubblica, e un software gestionale per il controllo dei punti installati. Il tutto è gestito in collaborazione con ChargeGuru, partner di riferimento che si occupa della vendita, dell’installazione e del supporto tecnico. In questo modo gli hotel possono contare su un unico interlocutore, senza dover affrontare la complessità tecnica e amministrativa che solitamente accompagna l’adozione di soluzioni per la mobilità elettrica.

In questo modo professionisti in trasferta di lavoro o chi è in vacanza, può durante il soggiorno ricaricare il proprio veicolo con la stessa tessera sia all’interno della struttura che in qualsiasi punto della rete pubblica europea gestita da Elli. L’esperienza diventa così più semplice, più fluida e più conveniente. Oltre al comfort pratico, l’utente può beneficiare anche di tariffe dedicate, pensate per ridurre i costi e incentivare l’uso dell’elettrico.

Secondo i dati più recenti, in Germania circa la metà degli hotel ha già installato punti di ricarica e un terzo prevede di farlo a breve. In Italia, invece, la situazione è ancora piuttosto marginale. Il Libro bianco sulla mobilità elettrica di Motus-E mostra come solo il 2,8% delle colonnine pubbliche si trova in hotel, B&B o strutture ricettive. Un dato che evidenzia (anche in questo ambito) un ritardo, ma anche un ambito nel quale poter investire. Come spiega Giovanni Palazzo, CEO di Elli, il progetto vuole dimostrare come l’e-mobility possa integrarsi in modo naturale nell’esperienza del viaggio, offrendo vantaggi concreti sia agli albergatori che ai loro ospiti.