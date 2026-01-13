Mercedes EQS: nuove foto spia del restyling durante i test

Mercedes ha deciso di rivedere i piani per la sua ammiraglia elettrica. L’EQS, nata per rappresentare il futuro a batteria del marchio, non avrà un’erede diretta. Le vendite inferiori alle aspettative hanno convinto la Casa di Stoccarda a non svilupparne una seconda generazione. Il testimone passerà invece alla prossima Classe S, che diventerà il vero fulcro della strategia “top di gamma”, declinata sia in versione elettrica sia con motorizzazioni tradizionali.

La futura Classe S elettrica dovrebbe adottare la denominazione “Mercedes-Benz Classe S con tecnologia EQ” e raccoglierà l’eredità dell’EQS nei prossimi anni. Nel frattempo, però, Mercedes non ha alcuna intenzione di abbandonare subito l’attuale berlina elettrica, che continuerà a essere proposta con un importante aggiornamento di metà carriera.

Un restyling per allungare la vita dell’EQS

Proprio in quest’ottica va letto il nuovo facelift dell’EQS, recentemente immortalato dai fotografi mentre affrontava test invernali in Europa. I prototipi mostrano un pesante camuffamento su frontale e posteriore, segnale evidente che le principali novità estetiche si concentreranno su queste aree.

I dettagli sono ancora difficili da decifrare, ma è lecito aspettarsi nuovi fari, paraurti rivisti e probabilmente una calandra aggiornata. Al posteriore, almeno su questi muletti iniziali, i gruppi ottici sembrano simili a quelli attuali e resta la caratteristica firma luminosa a tutta larghezza. Trattandosi però di prototipi nelle prime fasi di sviluppo, non è escluso che il modello definitivo introduca soluzioni differenti, soprattutto per quanto riguarda i fanali e il paraurti posteriore.

Dentro l’abitacolo non ci si devono aspettare scossoni. L’EQS, del resto, è già oggi una delle Mercedes più digitali di sempre, con schermi ovunque e un’impostazione che punta tutto sull’effetto wow tecnologico. Il grande display centrale domina la plancia, il passeggero ha il suo schermo dedicato e davanti al guidatore non manca la strumentazione completamente digitale. Più che aggiungere altro hardware, la sensazione è che Mercedes voglia lavorare di fino, magari limando il software per rendere il sistema più intuitivo e meno “macchinoso” nell’uso quotidiano. Non sono da escludere piccoli ritocchi, come un volante rivisto o nuove combinazioni di materiali e finiture, giusto per dare l’idea di un modello aggiornato senza stravolgerne l’impostazione.

Sotto la carrozzeria cambiano le cose

È sotto la pelle, invece, che il restyling dell’EQS potrebbe davvero farsi sentire. Le indiscrezioni parlano dell’arrivo della tecnologia a 800 volt, un passo importante che promette benefici concreti, soprattutto sul fronte della ricarica e dell’efficienza complessiva. Un aggiornamento di sostanza, insomma, più che di facciata. Insieme a questo, si vocifera anche di un incremento delle prestazioni, segno che Mercedes potrebbe rendere l’EQS un po’ più brillante rispetto a oggi.

Ad oggi l’EQS è declinata in modo piuttosto lineare. La EQS 450 è la versione più “rilassata” della gamma. Tanta silenziosità, tanta comodità e prestazioni che non mettono ansia a nessuno Fa lo 0-100 km/h in circa 6 secondi e, soprattutto, promette oltre 600 km di autonomia.

La 450 4Matic segue la stessa filosofia, ma con un po’ più di sicurezza quando l’asfalto non è perfetto. La trazione integrale aiuta, l’accelerazione migliora leggermente e la macchina risulta un filo più pronta, anche se questo comporta qualche chilometro in meno sul fronte dell’autonomia.

La EQS 580 4Matic, invece, è un altro discorso. Qui Mercedes ha deciso di alzare il volume. Oltre 500 CV, uno scatto da 0 a 100 km/h che scende abbondantemente sotto i cinque secondi e una spinta che si fa sentire subito, pur restando sempre educata. Non diventa mai una sportiva nel senso classico del termine, ma riesce comunque a sorprendere, soprattutto considerando dimensioni e peso.

La EQS restyling dovrebbe togliere i veli nella seconda metà dell’anno, con un arrivo sul mercato previsto come model year 2027. Sarà probabilmente l’ultimo atto per una berlina che ha segnato una svolta tecnologica per Mercedes, prima di passare definitivamente il testimone alla nuova Classe S elettrica.