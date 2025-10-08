Nokian Tyres presenta Powerproof 2, il nuovo pneumatico estivo per auto, SUV e crossover

Nokian Tyres ha presentato Powerproof 2, il nuovo pneumatico estivo di seconda generazione progettato per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento alla sicurezza, alla precisione di guida e alla compatibilità con veicoli ad alte prestazioni, comprese le auto elettriche. La novità sarà disponibile a partire dalla prossima estate e si rivolge a un ampio pubblico di automobilisti, con una gamma composta da 76 versioni che coprono cerchi da 16” a 21”.

Le caratteristiche dello pneumatico Powerproof 2

Sviluppato con l’obiettivo di affrontare le condizioni estive spesso imprevedibili delle strade europee, il Nokian Powerproof 2 promette massima stabilità sull’asciutto e una gestione sicura anche sul bagnato, grazie a tecnologie evolute che migliorano il controllo del veicolo durante frenate, manovre ad alta velocità e improvvisi acquazzoni. Il nuovo pneumatico è pensato per auto, SUV e crossover, ed è disponibile con indici di velocità elevati, fino a 300 km/h.

Alla base del progetto c’è la volontà di offrire una guida precisa e affidabile senza rinunciare al comfort. La struttura dello pneumatico è stata completamente ripensata per garantire silenziosità, prestazioni elevate e durata nel tempo. Nokian Tyres ha infatti integrato una serie di tecnologie che lavorano insieme per ottimizzare la risposta dello sterzo, aumentare la resistenza all’aquaplaning e ridurre le vibrazioni e i rumori percepiti nell’abitacolo. Da questo punto di vista il disegno del battistrada è stato studiato per ridurre il rumore di rotolamento, mentre in alcune misure è disponibile anche la tecnologia SilentDrive, che contribuisce ad assorbire le vibrazioni e abbassare il livello di rumorosità.

Una delle innovazioni principali si chiama Dual Zone Safety e rappresenta l’approccio di Nokian Tyres alla sicurezza. Questa tecnologia combina tre elementi fondamentali. Il primo è il battistrada Twin Force, che presenta due aree funzionali dedicate rispettivamente alla guida su asciutto e su bagnato. Il secondo è la mescola Hydro Grip, progettata per mantenere alta l’aderenza anche in caso di asfalto bagnato e temperature elevate. Il terzo è la struttura interna Power Lock Core, pensata per offrire maggiore rigidità, stabilità e precisione nelle manovre più impegnative.

Inoltre il nuovo Powerproof 2 introduce anche rinforzi in fibra aramidica nei fianchi dello pneumatico, aumentando la resistenza agli urti e proteggendo da eventuali tagli dovuti a buche o cordoli. Questa tecnologia, denominata Aramid Strong Sidewalls, è in grado di prolungare la vita utile dello pneumatico anche in contesti di guida più impegnativi.

Per chi utilizza veicoli elettrici, Nokian Tyres garantisce la piena compatibilità grazie alla certificazione Electric Fit. Questa indicazione segnala che lo pneumatico è stato testato anche su auto a batteria e può assicurare prestazioni elevate senza compromettere l’efficienza energetica o la resistenza al rotolamento. Le mescole utilizzate, infatti, consentono di ridurre i consumi mantenendo una buona aderenza su ogni superficie.

Come tutti i prodotti Nokian Tyres, anche Powerproof 2 è stato sottoposto a un processo di collaudo rigoroso. I test sono stati condotti in condizioni reali e in centri specializzati, tra cui l’Hakka Ring in Spagna, con prove dedicate a tenuta sul bagnato, resistenza all’usura, comfort e performance in velocità. Lo pneumatico è stato inoltre valutato da TÜV SÜD, ente indipendente tra i più autorevoli in Europa, che ne ha confermato le qualità attraverso test comparativi con i principali concorrenti del segmento.