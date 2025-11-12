Bridgestone Potenza Sport EVO: più sicurezza, più chilometri e meno consumi

Bridgestone, marchio simbolo dei pneumatici premium e della mobilità sostenibile, presenta Potenza Sport EVO con tecnologia ENLITEN, la nuova generazione del suo pneumatico ultra-high-performance. Evoluzione diretta del pluripremiato Potenza Sport, il nuovo modello promette maggior controllo, sicurezza e durata, ma anche efficienza energetica migliorata e una gamma più ampia di misure.

Prestazioni e sicurezza senza compromessi

Potenza Sport EVO nasce per chi ama guidare e pretende precisione anche alle velocità più alte. Il pneumatico assicura stabilità e controllo sia in rettilineo sia in curva, offrendo una aderenza sul bagnato di livello A secondo l’etichettatura UE, la migliore possibile. Nei test condotti da Bridgestone, il nuovo modello ha dimostrato spazi di frenata ridotti del 5% sul bagnato e del 2% sull’asciutto. Questo chiaramente rispetto al suo predecessore. Tradotto, maggiore sicurezza e maggior fiducia al volante, anche in condizioni difficili.

Più chilometri, meno consumi

Oltre alle prestazioni, Bridgestone ha lavorato per rendere Potenza Sport EVO più durevole e sostenibile. La sua vita utile aumenta del 15%, con circa 6.000 km in più percorribili rispetto al Potenza Sport. Allo stesso tempo, la resistenza al rotolamento si riduce del 6%, migliorando l’efficienza dei consumi per i motori termici e l’autonomia per i veicoli elettrici.

Alla base di questo progresso c’è ENLITEN, la piattaforma tecnologica con cui Bridgestone sta ridefinendo il modo di progettare i propri pneumatici. ENLITEN consente di combinare alte prestazioni e sostenibilità senza compromessi: materiali più leggeri, mescole più efficienti e una struttura pensata per ridurre sprechi e impatto ambientale.

Per Potenza Sport EVO, Bridgestone ha ripensato design del battistrada e composizione della mescola. La nuova mescola ad alta rigidità offre maggiore stabilità nelle curve e nelle manovre ad alta velocità, mentre la costruzione rinforzata con carcassa rigida e profilo sportivo asimmetrico garantisce una risposta immediata e precisa.

Sul bagnato, il merito va a una mescola con riempitivi inorganici ottimizzati e a un battistrada studiato per drenare efficacemente l’acqua, assicurando trazione e controllo anche sotto la pioggia. L’interazione migliorata tra polimeri e riempitivi aumenta la resistenza all’abrasione e quindi la longevità complessiva del pneumatico.

Pensato per auto elettriche e tradizionali

“Il nuovo Potenza Sport EVO è dedicato a chi cerca emozioni di guida autentiche, indipendentemente dal tipo di motore,” afferma Stefano Sanchini, Vicepresidente Consumer Replacement di Bridgestone EMEA. “È l’erede naturale di una famiglia che ha fatto la storia delle prestazioni, scelta da marchi come Lamborghini, Maserati e Porsche. Con Potenza Sport EVO portiamo quell’esperienza nel futuro della mobilità.”

Sviluppato e prodotto in Europa, Potenza Sport EVO arriverà con una gamma di 139 misure, 40 in più rispetto al modello precedente. Coprirà il 92% del mercato sportivo, adattandosi a una vasta gamma di veicoli ad alte prestazioni, sia elettrici sia con motore a combustione. Il lancio avverrà in due fasi: gennaio 2026 vedrà la disponibilità delle prime 92 misure, mentre le restanti arriveranno nel corso del 2027.