Stellantis porta la sua idea di economia circolare al Pollutec 2025

Promuovere una trasformazione sostenibile della filiera dell’automotive. Questo l’obiettivo che Stellantis persegue con la collaborazione tra la sua divisione SUSTAINera dedicata all’economia circolare e SOREMO, azienda specializzata nel trattamento dei motori dei veicoli a fine vita. L’occasione per presentare i nuovi progetti in materia di economica circolare è la partecipazione a POLLUTEC 2025, l’evento in programma a Lione fino al 10 ottobre, uno dei principali appuntamenti europei dedicati all’ambiente, all’energia e alla sostenibilità industriale.

Gli obiettivi di Stellantis

La partecipazione delle due aziende segna un ulteriore passo avanti nella collaborazione che le lega da tempo. Dal 1986, SOREMO raccoglie e tratta ogni anno oltre 60.000 tonnellate di motori dismessi provenienti da tutta Europa. La sua attività va ben oltre la semplice demolizione, includendo processi avanzati di separazione dei materiali e la raffinazione dell’alluminio. I lingotti ottenuti vengono già da anni inviati alla fonderia Stellantis di Mulhouse per la produzione di nuovi motori.

Nel 2025 la partnership si è ulteriormente rafforzata con l’attivazione di un circuito chiuso dedicato all’alluminio proveniente da motori usati. I motori ritirati dal Circular Economy Hub di Mirafiori e da altri centri autorizzati vengono trattati per recuperare metalli e materiali di valore. L’alluminio riciclato viene trasformato in lingotti di alta qualità e inviato a Mulhouse per diventare parte integrante di nuovi propulsori. In questo modo, Stellantis non solo riduce gli sprechi, ma reintegra materie prime strategiche nei suoi processi produttivi, contribuendo a un modello industriale più efficiente e sostenibile. Attraverso la business unit SUSTAINera, il gruppo automobilistico sta infatti costruendo un sistema di gestione dei materiali capace di recuperare e reimmettere in ciclo risorse come rame, plastica e alluminio, ma anche batterie e componenti provenienti da attività post-vendita o da veicoli dismessi.

In questa visione si inserisce anche SUSTAINera Valorauto, la joint venture che fornisce servizi per la gestione dei veicoli a fine vita sia per il mercato professionale sia per i privati. Grazie alle piattaforme digitali attive, gli utenti possono contribuire attivamente al recupero dei componenti e alla tracciabilità dei materiali, rafforzando la filiera del riciclo e garantendo un approvvigionamento più sicuro di risorse essenziali per l’industria automobilistica.

Il modello proposto da Stellantis punta alla costruzione di un ecosistema efficiente, basato sulla collaborazione tra imprese, fornitori e partner pubblici e privati attraverso il quale rendere la produzione di veicoli sempre più indipendente da fonti esterne, rafforzando così il proprio impegno verso la decarbonizzazione.