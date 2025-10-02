Triumph pensa ai bambini con la sua gamma di moto elettriche off-road

Dopo aver presentato le nuove serie Speed Triple 1200 RS, TF 250-E e TF 450-E, Speed ​​Triple 1200 RX, Scrambler 400 XC e TF 250-X MY26, Triumph lancia ufficialmente la nuova serie di moto elettriche da off-road della famiglia TXP pensata appositamente per bambini e ragazzi. Sviluppata in collaborazione con il team OSET, la gamma include quattro modelli pensati per altrettante fasce d’età: TXP-12 per bambini dai 3 ai 5 anni, TXP-16 per la fascia 5-7 anni, TXP-20 per i ragazzi tra i 7 e i 10 anni e TXP-24 per giovani dai 10 anni in su e anche adulti fino a 90 kg. Ciascun modello propone un design specifico, ergonomia adatta all’età e un sistema modulare che permette di alternare guida in piedi o seduti, per adattarsi a stili diversi. L’estetica riprende l’identità del marchio, con livrea in Triumph Performance Yellow e Graphite Black.

TXP-12

Pensata per i più piccoli, la Triumph TXP-12 è il modello progettato per un approccio sicuro e divertente al mondo delle due ruote. Il telaio compatto in acciaio pesa poco più di 22 kg, mentre l’altezza contenuta della sella garantisce un appoggio sicuro. Il motore brushless da 600 W offre una potenza controllata e fluida, adatta all’età, mentre la batteria sigillata consente fino a 3 ore di guida leggera. Genitori e accompagnatori possono regolare la velocità e la risposta dell’acceleratore tramite un PIN di sicurezza. Il prezzo per il mercato italiano parte da 1.895€.

TXP-16

La Triumph TXP-16 amplia le prestazioni e introduce freni a disco idraulici e sospensioni più efficienti. Con un peso di 26,2 kg e un motore da 765 W, garantisce maggiore spinta e una velocità massima di 30 km/h. Le altezze della sella variano tra 450 mm e 550 mm, a seconda della configurazione scelta, mentre il manubrio semplificato e le dimensioni su misura assicurano comfort e controllo per i bambini tra i 5 e i 7 anni. Il telaio in acciaio da 720 mm di interasse aumenta la stabilità in off-road. La TXP-16 è acquistabile a un prezzo di listino pari a 2.595€.

TXP-20

Progettato per bambini tra i 7 e i 10 anni, la TXP-20 si rivolge a chi desidera affrontare percorsi più tecnici o iniziare a competere nel trial. Il motore da 1.200 W e la batteria da 50 V e 28 Ah assicurano autonomia prolungata e una risposta brillante, fino a 35 km/h. La configurazione prevede sospensioni regolabili e un telaio robusto con interasse da 1.085 mm. L’elettronica avanzata con sistemi FOC e APS ottimizza la coppia e la stabilità. Il prezzo di listino è di 3.795€.

TXP-24

La TXP-24 è il modello più completo della gamma, pensato per utenti dai 10 anni in su e per adulti fino a 90 kg. Con un motore da 1.600 W e una batteria ad alta capacità da 50 V e 28 Ah, garantisce prestazioni elevate e una velocità superiore ai 38 km/h. L’altezza della sella è regolabile tra 635 mm e 810 mm e il telaio da 1.200 mm con sospensioni regolabili, altezza da terra di 305 mm e peso a partire da 48,1 kg la rendono adatto a tutti i tipi di terreno. In Italia è in vendita a partire da 4.395€.