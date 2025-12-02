Triumph Tiger Sport 800 Tour, pensata per chi ama viaggiare

Come promesso, prosegue il lancio di 29 nuovi modelli (tra restyling e versioni inedite) da parte di Triumph. Dopo la Bonneville Bobber MY26, la Trident 800, le Tiger 900 e 1200 e le nuove 765 RX e Moto2 Edition, è arrivato il momento di presentare la Tiger Sport 800 Tour. Si tratta di un modello pensato per chi cerca una moto capace di unire prestazioni brillanti e attitudine al viaggio. La Tiger Sport 800 Tour, infatti, è una versione evoluta dell’apprezzata Tiger Sport 800, ora equipaggiata di serie con tutto l’occorrente per affrontare anche le avventure più lunghe, con il massimo del comfort e della praticità.

Le novità della Tiger Sport 800 Tour

La nuova Triumph Tiger Sport 800 Tour adotta il noto motore tre cilindri da 798 cc, in grado di erogare 115 CV a 10.750 giri e 84 Nm di coppia massima a 8.500 giri. Il comportamento del propulsore unisce la spinta ai bassi regimi tipica di un bicilindrico con l’allungo di un quattro cilindri, offrendo una risposta pronta e fluida lungo tutto l’arco di utilizzo. La trasmissione è affidata a un cambio a sei marce, reso ancora più piacevole dal sistema Shift Assist di serie, che permette di cambiare marcia senza usare la frizione anche in scalata.

Sul piano ciclistico, la nuova Tiger Sport 800 Tour si affida a una struttura con il telaio in acciaio e le sospensioni Showa regolabili. All’anteriore c’è una forcella a steli rovesciati da 41 millimetri con regolazione separata per compressione e ritorno, mentre al posteriore lavora un monoammortizzatore con regolazione idraulica del precarico, facilmente accessibile quando si viaggia in coppia. L’impianto frenante è composto da pinze radiali a quattro pistoncini e doppio disco anteriore da 310 millimetri, mentre al posteriore si trova una pinza flottante con disco singolo. Le ruote da 17” montano pneumatici Michelin Road 5, scelti per offrire il giusto equilibrio tra sportività e sicurezza in ogni condizione.

Estetica e design

Dal punto di vista estetico la Tiger Sport 800 Tour mantiene l’impostazione sportiva della famiglia Tiger, con una carenatura affilata e moderna, ora arricchita da due nuove colorazioni. La prima, Matt Cobalt, gioca con il blu opaco abbinato a dettagli neri e finiture oro satinate. La seconda, Carnival Red, propone un rosso lucido più appariscente, sempre accompagnato da elementi in nero e accenti dorati. In entrambi i casi, le tinte si estendono anche alle valigie laterali e al top box posteriore.

L’equipaggiamento di serie

Uno dei punti di forza del nuovo modello è proprio l’equipaggiamento di serie, che comprende una dotazione pensata per chi vuole viaggiare subito, senza dover aggiungere accessori. Di serie ci sono le valigie rigide laterali coordinate con la carrozzeria, una capiente top case da 49 litri con doppio schienalino per il passeggero, il cavalletto centrale, le manopole riscaldabili, i paramani e una sella Comfort riprogettata. Quest’ultima, realizzata con tecnologia a rete tridimensionale, garantisce un’ottima distribuzione del peso e canali di ventilazione per migliorare il comfort anche nei mesi più caldi.

L’ergonomia della Tiger Sport 800 Tour è stata ottimizzata per lunghi tragitti, con una posizione di guida spaziosa, sella a 835 millimetri da terra e parabrezza regolabile con una sola mano. Il peso, comprensivo di bagagli, è di 232 kg, mentre il serbatoio da 18,6 litri promette una buona autonomia grazie a consumi dichiarati di 4,7 litri ogni 100 chilometri. L’intera capacità di carico arriva a 106 litri e consente di trasportare due caschi integrali di grandi dimensioni o il necessario per un fine settimana fuori città.

Non manca una dotazione tecnologica completa con la strumentazione che combina un display LCD con uno schermo TFT a colori e integra il sistema My Triumph, che permette la connessione Bluetooth per navigazione, gestione delle chiamate e controllo della musica. L’illuminazione è completamente a LED e migliora la visibilità notturna, oltre a contribuire al look moderno del mezzo. Tre modalità di guida, selezionabili con un tasto, permettono di adattare la risposta del motore e degli aiuti elettronici in base alle condizioni. Si tratta delle modalità Sport (per una guida più dinamica), Road (per un uso quotidiano bilanciato) e Rain (per avere maggiore sicurezza sul bagnato). A proposito di sicurezza questa è garantita anche dai sistemi ABS e controllo di trazione ottimizzati per la guida in curva, mentre il monitoraggio della pressione degli pneumatici è ora incluso di serie.

Manutenzione e personalizzazione

Sul fronte della manutenzione, Triumph promette costi contenuti grazie a intervalli di manutenzione fissati ogni 16.000 km circa (10.000 miglia) o 12 mesi. Il tutto è coperto da una garanzia globale di due anni a chilometraggio illimitato, che include anche gli accessori originali Triumph. Chi desidera personalizzare ulteriormente la moto troverà a disposizione un catalogo di 35 accessori ufficiali, sviluppati per integrarsi perfettamente con il design e la meccanica della Tour.