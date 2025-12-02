Da Telepass è già Natale: 12 mesi in regalo e 50% di cashback sul pedaggio

Telepass ha lanciato l’offerta di Natale: 12 mesi a canone zero di Telepass Sempre, il pacchetto che comprende il dispositivo per il telepedaggio e i servizi di mobilità in app, più il 50% di cashback sul pedaggio. La promozione è attiva fino all’11 gennaio 2026 per i nuovi clienti che attivano la promozione online.

Per beneficiare del 50% di rimborso sul pedaggio occorre inserire il codice promozionale 50PED in app. Il cashback funziona così: si possono ricevere fino a 5 euro al mese per un totale di 30 euro, per tutti i transiti effettuati dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026. Vi ricordiamo che l’applicazione è disponibile sia sugli smartphone Android che su iPhone, con il download 100% gratuito.

Il pacchetto Telepass Sempre

Con Telepass Sempre gli automobilisti italiani ricevono innanzitutto il dispositivo per il telepedaggio, indispensabile per il pagamento della tratta autostradale senza la necessità di fermarsi al casello, più tutti i servizi di mobilità in app, inclusi sia il parcheggio sulle strisce blu che l’accesso a parcheggi convenzionati con Telepass.

Questi i costi al termine dei primi dodici mesi di abbonamento gratuito:

2,66 euro invece di 3,90 euro: contratto Telepass Base (include il dispositivo Telepass)

1,24 euro: contratto Telepass Servizi di Mobilità

Il prezzo scontato di 3,90 euro al mese per il pacchetto Telepass Sempre rientra nella promo bundle Pacchetto Telepass Sempre 2025-2026, iniziativa valida fino al 31 marzo 2026.

Per quanto riguarda il dispositivo Telepass, tale strumento permette di utilizzare fino a un massimo di due targhe, che si possono poi cambiare direttamente in app ogni volta che lo si desidera.

Sul fronte invece dei servizi di mobilità e tempo libero, ecco quelli principali inclusi in Telepass Sempre:

Strisce Blu: pagamento e gestione delle soste in app senza tagliandi né parchimetri

Parcheggi Convenzionati: accesso ai parcheggi tramite il dispositivo Telepass

Bollo: promemoria della scadenza e pagamento in app

Revisione: prenotazione e pagamento in app