Hyundai al CEO Summit di Seoul con Nexo per il futuro dell'idrogeno

Il futuro della transizione energetica sembra essere sempre più legato alla validità delle alternative all’elettrico. Da questo punto di vista Hyundai Motor Group si prepara riportare l’attenzione sull’idrogeno. Da oggi fino al 4 dicembre, infatti, il gruppo sudcoreano co-ospiterà l’Hydrogen Council Global CEO Summit di Seul, un evento che riunirà i principali leader del settore per fare il punto sulle prospettive dell’idrogeno a livello globale.

Hyundai Nexo e UNIVERSE Fuel Cell

A rendere particolarmente interessante l’evento di Seul c’è che per la prima volta, un summit internazionale vedrà l’utilizzo esclusivo per i vari spostamenti di soli veicoli alimentati a idrogeno. Tutti i trasferimenti dei delegati saranno coperti da una flotta a emissioni zero composta da 50 Hyundai Nexo a celle a combustibile e 6 autobus UNIVERSE Fuel Cell.

La nuova generazione di Hyundai Nexo, al debutto in Corea del Sud prima del lancio europeo previsto per il 2026, promette oltre 800 km di autonomia nel ciclo WLTP e tempi di rifornimento inferiori ai cinque minuti. Il sistema a idrogeno impiega una cella a combustibile da 110 kW, affiancata da un motore elettrico da 150 kW e una batteria di supporto da 2,64 kWh. La velocità massima è di 179 km orari e lo scatto da 0 a 100 km/h è di 7,8 secondi, il tutto abbinato a un pacchetto completo di sistemi ADAS e a un abitacolo tecnologico, con doppio display da 12,3”, head-up display e materiali sostenibili.

L’autobus UNIVERSE Fuel Cell, invece, è pensato per un impiego più intensivo e si distingue per l’adozione di due moduli fuel cell da 90 kW per una potenza totale di 180 kW, un motore elettrico da 335 kW e una batteria da 48 kWh. Grazie ai serbatoi da 34 kg di idrogeno compresso a 700 bar, può superare i 450 km di autonomia anche in condizioni ambientali estreme, come dimostrato nei test svolti in Arabia Saudita fino a 2.080 metri di altitudine.

Hydrogen Council Global CEO Summit

L’Hydrogen Council è una piattaforma globale fondata nel 2017 durante il World Economic Forum di Davos. Riunisce aziende di tutto il mondo accomunate dall’obiettivo di accelerare la transizione verso un’economia pulita attraverso lo sviluppo e la diffusione dell’idrogeno. Hyundai ricopre il ruolo di co-presidente del consiglio e con questo evento intende rafforzare ulteriormente la propria posizione di riferimento nel settore.

Il summit vedrà la partecipazione di oltre 200 amministratori delegati e top manager provenienti da circa 100 aziende attive nella filiera dell’idrogeno. Oltre alle sessioni ufficiali, l’evento offrirà ai delegati la possibilità di sperimentare in prima persona le soluzioni coreane già operative. Una sessione Ride and Drive permetterà di provare i veicoli Hyundai a idrogeno su strada, mentre saranno organizzate visite ai principali siti infrastrutturali, tra cui la stazione di rifornimento dell’Assemblea Nazionale. L’obiettivo è mostrare che l’ecosistema dell’idrogeno in Corea non è solo teorico, ma già presente e perfettamente funzionante.