Hyundai ha concluso con successo i test in Arabia Saudita per il suo autobus a idrogeno

Nel controverso settore della mobilità a idrogeno, dove ci sono marchi che continuano a proporre modelli (come Hyundai con la nuova generazione della NEXO) e altri, come Stellantis che invece ha deciso di interrompere il programma di sviluppo di questa tecnologia, c’è anche Hyundai che ha appena annunciato di aver ha portato a termine la sperimentazione con la prova su strada di un autobus alimentato a celle a combustibile a idrogeno. La sperimentazione si è svolta a un’altitudine che ha toccato i 2.080 metri, con pendenze fino al 24%, un contesto ambientale estremo scelto proprio per valutare le prestazioni e l’affidabilità della tecnologia in condizioni particolarmente impegnative. Hyundai afferma che i test hanno dimostrato sia le prestazioni del veicolo che la praticità dell’idrogeno anche ad alta quota.

Il progetto dell’autobus UNIVERSE Fuel Cell

Il protagonista del test è stato l’autobus UNIVERSE Fuel Cell ed è stato condotto a NEOM, il progetto urbanistico e territoriale promosso dall’Arabia Saudita con l’obiettivo di diventare un modello di città sostenibile e smart.

Un tassello fondamentale per la riuscita dell’operazione è stata la collaborazione con Enowa, sussidiaria di NEOM responsabile per i servizi di energia e acqua. Proprio Enowa ha recentemente installato la prima stazione di rifornimento a idrogeno dell’area, rendendo possibile l’impiego operativo dell’autobus UNIVERSE Fuel Cell, utilizzato anche per il trasporto dei visitatori e degli ospiti VIP tra ottobre e dicembre dell’anno scorso. Questo test rappresenta uno degli obiettivi delineati dalla Saudi Vision 2030, il piano strategico con cui l’Arabia Saudita intende trasformare la propria economia e affermarsi come polo globale

L’autobus UNIVERSE Fuel Cell utilizzato da Hyundai per queste sperimentazioni è equipaggiato con un sistema a celle a combustibile ad alte prestazioni sviluppato da Hyundai, basato su due moduli da 90 kW per una potenza complessiva di 180 kW. Il veicolo è alimentato da serbatoi che contengono fino a 34 kg di idrogeno compresso a 700 bar, con un’autonomia che può superare i 450 km. Il motore elettrico da 335 kW è supportato da una batteria da 48 kWh, mentre il sistema di gestione termica consente al mezzo di operare in modo stabile anche in condizioni climatiche estreme e a forti pendenze.