Electra, l'ambizioso piano per la ricarica ultrafast a Milano: 17 stazioni entro il 2026

Electra ha inaugurato il suo primo supercharger urbano a Milano e ha annunciato un ambizioso piano che la porterà a realizzare in città e nell’hinterland 17 stazioni di ricarica ultraveloce. Tutti questi nuovi punti di ricarica dovrebbero essere operativi entro la prima metà del 2026. Intanto, Electra ha reso operative in via Murat 4 colonnine da 400 kW, primo tassello di questo progetto che permetterà di arrivare ad offrire una serie di stazioni ad alta potenza che permetteranno di effettuare i pieni di energia in breve tempo e consentire così alle auto elettriche di poter effettuare lunghi viaggi senza problemi.

MILANO ACCELERA SULLA MOBILITÀ ELETTRICA

Entriamo più nel dettaglio. Cosa prevede esattamente il piano di Electra? Saranno installate 17 stazioni di ricarica ultraveloce che ospiteranno in totale 54 colonnine e 108 punti di ricarica, quasi tutti con potenze fino a 400 kW. Come evidenzia la società, si tratta di infrastrutture che permetteranno di effettuare un rifornimento di energia in meno di 20 minuti (ovviamente poi dipende dal tipo di auto e dalla potenza accettata dalla batteria). Dove saranno installati questi hub per la ricarica di Electra?

L’obiettivo è quello di realizzarli lungo 15 direttrici principali: da CityLife a Lambrate, da Bicocca a Niguarda, passando per Via Gallarate e Via Ripamonti, fino agli snodi extraurbani di Carugate, Idroscalo ed SP 125 verso Sedriano. Eugenio Sapora, general manager di Electra Italia, ha raccontato al riguardo che l’obiettivo è quello di collocare un supercharger lungo ciascuna direttrice strategica di Milano, così da consentire a chi si muove in elettrico di ricaricare in tempi rapidi. Ricordiamo che le colonnine di Electra sono tutte alimentate da energia rinnovabile, ovviamente accessibile 24 ore su 24. Una rete pensata non solo per i privati, ma anche per taxi, car sharing e flotte aziendali.

PREZZI

Per individuare le colonnine di Electra è possibile utilizzare l’applicazione dedicata che servirà anche per gestire il rifornimento di energia. Quanto costa ricaricare con Electra? Attraverso l’app, al momento costa 0,39 euro a kWh. Si può comunque ricaricare pagando direttamente con carta di credito/debito grazie alla presenza del lettore contactless dedicato. In questo caso, però, senza app, si paga 0,79 euro a kWh. Electra, operatore francese, dispone di 46 stazioni attive in Italia e punta ad arrivare a 70 entro il 2025.