Nuova Ford Bronco elettrica debutta in Cina, anche in versione range extender

Dopo il debutto al Salone dell’Auto di Chengdu, Ford ha aperto i preordini della nuova Bronco elettrica, un modello che aveva fatto molto discutere ma che sarà venduto solamente in Cina, anche in versione range extender. Ford Bronco è un modello che conosciamo molto bene ed è apprezzato sia negli Stati Uniti e sia in Europa. Il mercato cinese è però differente e grazie alla collaborazione con Jiangling Motors è stato realizzato un modello specifico che rispecchia le esigenze dei clienti della Cina. Dunque, si punta sull’elettrico e no, al momento non ci sono piani per portarlo anche su altri mercati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il look della Ford Bronco elettrica richiama quello della Bronco Sport ma le sue dimensioni sono superiori. Infatti, questo modello misura 5.025 mm lunghezza x 1.960 mm larghezza x 1.825 mm altezza, con un passo di 2.950 mm. Il veicolo è dotato di un sensore LiDAR montato sul tetto e di oltre 30 sensori per il funzionamento dei sistemi ADAS. Come accennato all’inizio, ci sarà la possibilità di avere sia una versione 100% elettrica e sia una data di un range extender. La Ford Bronco BEV può contare su di un doppio motore per una potenza di sistema pari a 332 kW. Il tutto è alimentato da una maxi batteria da 105,4 kWh, che garantisce un’autonomia di 650 km ma secondo il ciclo di omologazione cinese CLTC.

Per chi preferisce puntare sul range extender, la Ford Bronco è sempre proposta con un doppio motore elettrico ma da 310 kW alimentato da una batteria con una capacità di 43,7 kWh che permette un’autonomia in elettrico di 220 km CLTC. C’è poi un motore benzina di 1,5 litri con funzione di generatore in grado di estendere la percorrenza fino a 1.200 km (sempre CLTC).

PREORDINI APERTI

In Cina sono partiti i preordini definiti al “buio” dato che i prezzi ancora non si conoscono. Gli interessati possono preordinare la vettura lasciando un anticipo di 1.000 yuan (120 euro). Questi primi clienti riceveranno in omaggio il pacchetto campeggio con un tetto a soffietto sollevabile elettrico dal valore complessivo di 12.000 yuan (1.440 euro).