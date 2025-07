Questa nuova Ford Bronco è elettrica ma non si potrà acquistare in Europa. Solo per la Cina

Ford ha ampliato la gamma della Bronco con un nuovo modello che però non si potrà acquistare in America o in Europa. Infatti, la casa automobilistica si sta apprestando a presentare la nuova Bronco New Energy che sarà venduta esclusivamente sul mercato della Cina. Da un po’ di tempo si speculava di un modello della famiglia Bronco specifico per il mercato cinese e negli ultimi tempi erano circolate anche alcune foto spia. Adesso, grazie al solito sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT) possiamo scoprire molti dettagli di questo nuovo modello che sarà commercializzato sia con un powertrain 100% elettrico e sia in versione range extender, tecnologia che in Cina piace sempre di più.

UNA BRONCO ELETTRICA PER LA CINA: SPECIFICHE TECNICHE

Dal punto di vista estetico, il nuovo modello trae chiaramente ispirazione dalle Bronco endotermiche , già vendute in Cina, in particolare la Bronco Sport. Tuttavia, le sue dimensioni sono superiori dato che misura ben. Insomma, dimensioni simili a quelle di una KIA EV9. La. Sulla bilancia molto più pesante delle versioni endotermiche a causa della presenza delle batterie. La Ford Bronco Sport, ad esempio, pesa circa 1.600 kg, mentre la più pesante Bronco Raptor poco oltre i 2.200 kg. Le immagini pubblicate dal sito del MIIT mostrano la presenza di un sensore Lidar sul tetto per i sistemi di assistenza alla guida di cui la Ford Bronco New Energy dispone. Sensore Lidar che non è presente sui modelli in vendita in America o in Europa.Parlando dei powertrain, il modello 100% elettrico dispone di un motore daalimentato da una batteria da benche permette un’autonomia di. Ricordiamo che ovviamente parliamo di dati secondo il ciclo cinese. Per quanto riguarda, invece, la variante range extender, adotta undi energia ed è presente una batteria con una capacità di. Per il momento sappiamo che l’autonomia di elettrico sarà di circae quella. In tutti i casi, pare che la trazione sarà solamente anteriore ma maggiori dettagli arriveranno quando questo modello sarà ufficialmente messo in vendita.La Bronco elettrica è il frutto di une dovrebbe essere in vendita in Cina entro la fine dell’anno. Il prezzo? Si stima che potrà costare tra i 300.000 e i 400.000 yuan che al cambio sono circa 36.000 – 48.000 euro.