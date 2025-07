Consumer Reports boccia la Volvo EX90: che succede?

Volvo EX90 è l’ammiraglia elettrica della casa automobilistica svedese (qui le nostre impressioni di guida), un modello non per tutti anche semplicemente per una questione di prezzo visto che in Italia si parte da oltre 85 mila euro. Il suo debutto su strada ha subito una serie di ritardi, come abbiamo scritto più volte, a causa di problemi software. Il SUV elettrico è adesso sul mercato da un po’ di tempo ma pare che queste problematiche non siano state risolte. Consumer Reports (CR) ha, infatti, testato la nuova Volvo EX90, arrivando sostanzialmente a bocciarla vista la moltitudine di criticità rilevate.

TANTI, TROPPI PROBLEMI

Consumer Reports evidenzia prima di tutto un aspetto importante. Le auto che testa sono acquistate direttamente dalle concessionarie in forma anonima, senza cioè avvisare le case automobilistiche. Questo significa che non sono mezzi forniti direttamente dai costruttori e che quindi potrebbero avere una “preparazione" specifica. I problemi rilevati? Davvero tanti. Prima di effettuare le sue analisi, Consumer Reports percorre almeno 3.200 km per assicurarsi che tutto funzioni. Addirittura, nei primi 1.600 km l’auto è tornata in concessionaria due volte e sono state riscontrate molteplici criticità.

Per esempio, i sedili della terza fila non si ripiegavano correttamente. La concessionaria ha risolto il problema, ma ha avvisato che i motorini elettrici dei sedili avrebbero potuto surriscaldarsi. La spia dell’airbag è rimasta accesa per oltre una settimana e il sistema automatico di notifica di incidente/SOS non ha funzionato finché non è stato installato un aggiornamento software. Pare che occasionalmente sul display della strumentazione apparisse il messaggio “Starting Up: Your Volvo is getting ready. This will take a few minutes“, cioè letteralmente “Avviamento: la tua Volvo si sta preparando. L’operazione richiederà alcuni minuti". Durante questi frangenti, l’auto era temporaneamente inguidabile. Questo è successo anche quando l’auto è stata portata in concessionaria per far riparare il problema dell’airbag e ci sono voluti quattro minuti per farla partire.

L’impianto audio si spegneva parzialmente o completamente e a volte la radio non funzionava. In alcuni casi il telefono non si connetteva e in altri lo schermo dell’infotainment si oscura. Quando il display dell’infotainment non funzionava, ovviamente non era possibile gestire il climatizzatore. Problemi anche con gli ADAS dato che l’avviso dell’avviso dell’angolo cieco suonava quando l’auto era ferma e non in prossimità di ostacoli o altre auto. In un’occasione, non è partita nemmeno la ricarica.

AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER RISOLVERE I PROBLEMI MA…

Ovviamente Consumer Reports ha contattato Volvo in merito ai problemi specifici della EX90 e un portavoce ha detto che con l’aggiornamento 1.3.18 del software molti dei problemi riscontrati sarebbero stati risolti. Update che una volta installato ha effettivamente migliorato le cose ma alcune problematiche sono comunque rimaste. Consumer Reports afferma che continuerà a monitorare il funzionamento della Volvo EX90 ma ritiene che l’efficacia dell’aggiornamento software non sia rilevante. Se la versione software 1.3.18 fosse stata necessaria per risolvere i numerosi bug riscontrati, la Volvo EX90 non avrebbe dovuto essere venduta al pubblico finché questa versione software non fosse stata pronta e installata.

CR consiglia spesso agli acquirenti di evitare auto completamente nuove o riprogettate nel loro primo anno di produzione. I risultati delle indagini sull’affidabilità mostrano costantemente che i modelli completamente nuovi di solito presentano alcuni problemi iniziali. Tuttavia, i produttori tendono a risolvere questi problemi negli anni successivi. Consumer Reports si augura che ciò accada anche con l’EX90.

Chi acquista un SUV con un prezzo così elevato dovrebbe ricevere un prodotto che funzioni fin dal primo giorno. Consegnare un veicolo incompleto non è accettabile, ed è molto difficile riconquistare la fiducia dei consumatori una volta persa.

