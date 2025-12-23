BYD verso il milione di auto esportate nel 2025: sempre più vicina a Chery

BYD vuole diventare protagonista del mercato auto globale e per questo la casa automobilistica sta aumentando progressivamente la sua presenza al di fuori dei confini della Cina. Il 2025 sarà un anno molto significativo in tal senso dato che BYD è sulla buona strada per arrivare a tagliare il traguardo del milione di veicoli esportati. Si tratta di un dato molto importante che mostra come la Casa cinese sia crescendo rapidamente anche al di fuori della Cina.

BYD CRESCE NEI MERCATI INTERNAZIONALI

Stando a quanto racconta la stampa cinese, le esportazioni dei veicoli di BYD (passengers cars) hanno raggiunto le 128.067 unità a novembre 2025, con un aumento del 313,4% su base annua e una crescita del 59,9% su base mensile. Da inizio anno, la casa automobilistica ha già esportato 878.498 veicoli, con un aumento del 144% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato ha permesso già oggi di raddoppiare il volume totale delle esportazioni dello scorso anno. Mentre Chery ha mantenuto la sua posizione di principale esportatore di veicoli in Cina a novembre, con 135.190 unità spedite all’estero, BYD si sta avvicinando molto, andando a collocarsi al secondo posto in questa particolare classifica mensile. Ecco la top 10 di novembre.

Chery: 135.190

BYD: 128.067

SAIC Passenger Vehicle: 54.289

Great Wall Motor: 50.775

Geely: 42.091

Changan: 19.902

SAIC-GM-Wuling: 19.813

Jiangsu Yueda Kia: 15.812

Tesla China: 13.555

Dongfeng: 11.704

BYD ha raggiunto a novembre posizioni di leadership in diversi mercati internazionali nel segmento dei New Energy Vehicle (NEV cioè elettriche più Plug-in) come in Brasile, Italia, Turchia, Spagna e Ungheria. I risultati cumulativi dei primi undici mesi del 2025 mostrano BYD al primo posto nel segmento delle NEV in Brasile, Turchia, Spagna e Italia. La casa automobilistica cinese ha ormai superato Tesla nelle vendite in diversi importanti mercati chiave nel corso del 2025 come Regno Unito, Germania, Spagna, Austria e Irlanda. A dicembre 2025, i veicoli NEV di BYD hanno raggiunto 119 Paesi e regioni in tutto il mondo.

BYD ha esportato 878.498 veicoli nei primi 11 mesi del 2025. Visto quanto sta crescendo la casa automobilistica mese dopo mese, anche se i dati sulle esportazioni di BYD di dicembre corrispondessero solo a quelli di novembre, l’azienda è praticamente certa di superare il milione di veicoli esportati nel 2025. Ad oggi, BYD è ancora solo dietro a Chery, il principale esportatore cinese di veicoli. La differenza, però, si sta progressivamente riducendo. Ecco la top 10 di gennaio-novembre.