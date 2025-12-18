BYD raggiunge un nuovo traguardo: 15 milioni di veicoli NEV prodotti

BYD continua a correre con l’obiettivo di diventare un protagonista assoluto del mercato auto globale. La casa automobilistica ha adesso raggiunto un altro traguardo molto importante. Infatti, ha annunciato di aver prodotto 15.000.000 di vetture new energy vehicle (NEV), sigla che include le auto elettriche e ibride Plug-in. L’azienda aveva già raggiunto 10.000.000 di veicoli NEV prodotti alla fine del 2024 e 13.000.000 a metà del 2025, otto mesi dopo aver raggiunto quota 10.000.000, a dimostrazione della sua rapida crescita. La produzione cumulativa di NEV di BYD supera la produzione totale di veicoli elettrici di Tesla, pari a circa 8,1 milioni di unità, e la produzione cumulativa di veicoli elettrici del Gruppo Volkswagen, inferiore a 3 milioni tra BEV e PHEV. Numeri che quindi collocano BYD tra i maggiori produttori di vetture NEV a livello globale.

LA CRESCITA RAPIDA DI BYD

La produzione cumulativa dell’azienda è stata supportata dai suoi modelli più venduti, tra cui la Dolphin (oltre 1 milione di unità vendute), la Seagull (oltre 1 milione di unità vendute ) e SUV di grandi volumi come la Song Plus e la Sealion 06. Anche i modelli della serie Dynasty, tra cui la Qin, la Song e la Tang, hanno contribuito in modo importante alla produzione complessiva. Questi modelli rappresentano una quota significativa delle vendite nazionali ed internazionali di BYD.

BYD si è concentrata progressivamente sull’integrazione delle tecnologie sviluppate in casa in tutto il suo portafoglio di veicoli, inclusi sistemi di batterie, propulsori elettrici e sistemi ADAS avanzati. L’azienda ha gradualmente eliminato la produzione di veicoli con motore a combustione interna nel 2022 per concentrarsi interamente su powertrain elettrificati. Insomma, numeri molto importanti per un’azienda che vuole diventare tra i più gradi produttori di auto sul mercato globale. Guardando all’Europa, la crescita è evidente e BYD il prossimo anno ha già pianificato il lancio di numeri modelli. Inoltre, entrerà in funzione la sua prima fabbrica europea che si trova in Ungheria. Curiosità, il modello che ha fatto centrare il traguardo dei 15.000.000 di veicoli NEV prodotti è una Denza N8L.