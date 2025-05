BYD svilupperà le auto per l'Europa in Ungheria

BYD ha le idee ben chiare per l’Europa. La casa automobilistica cinese non solo sta ampliando la gamma di vetture a disposizione dei clienti del Vecchio Continente ma sta pure costruendo due fabbriche. La prima in Ungheria che entrerà in funzione entro la fine dell’anno e la seconda in Turchia che dovrebbe aprire i battenti nel 2026. Ma non basta perché adesso c’è un’ulteriore novità che la dice lunga sui progetti di BYD per l’Europa. A quanto pare, sempre in Ungheria, la casa automobilistica intende aprire il suo Centro Europeo che sarà molto importante per la crescita delle sue attività sul mercato auto del Vecchio Continente.

SI SVILUPPERANNO LE AUTO PER L’EUROPA

L’annuncio è stato dato dal CEO e Presidente di BYD, Wang Chuanfu, in una conferenza stampa con il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán a Budapest. Questa nuova struttura sarà molto importante anche per l’economia del Paese visto che darà lavoro a circa 2.000 persone. Cosa servirà esattamente? Il Centro europeo di BYD in Ungheria assolverà a diverse funzioni: sarà un polo per le vendite e i servizi post-vendita, per i test e per lo sviluppo di versioni localizzate dei modelli dell’azienda.

Dunque, questo significa che BYD svilupperà qui le versioni europee dei suoi modelli che intende portare sul mercato europeo. Questa scelta permetterà alla casa automobilistica di accontentare ancora più facilmente i gusti dei clienti europei, rendendo le sue vetture ancora più appetibili.

Con questo nuovo progetto, l’Ungheria diventa un partner ancora più importante per la casa automobilistica cinese. Ricordiamo infatti che sempre in questo Paese, BYD dispone dal 2016 di una fabbrica in cui costruisce autobus elettrici.

IN ARRIVO LA BYD DOLPHIN SURF

Intanto, BYD si sta preparando a presentare un nuovo modello in Europa. Si tratta della piccola elettrica Dolphin Surf, nome scelto per la Seagull venduta in Cina. Modello di segmento A che punta ad essere particolarmente interessante visto che i prezzi dovrebbero partire attorno a 20 mila euro.